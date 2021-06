AleaSoft: Va a ser necesario diversificar las fuentes de inversión Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 17:23 h (CET) Resumen de la entrevista de Pilar Sánchez Molina, de pv magazine, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft, quien participará en la sesión de networking en español que tendrá lugar en el marco de las Roundtables de pv magazine a celebrarse el 9 de junio entre 12:00 y 13:00 CET. En la entrevista se adelantan algunos de los temas que se profundizarán durante la sesión de networking relacionados con el presente y futuro de los mercados de renovables y eléctricos Cada vez más actores entran en el mercado renovable, y se ven a grandes fondos, fabricantes de electrodomésticos y grandes superficies como IPP, fabricantes o vendedores de módulos. En la entrevista se pregunta sobre si hay sitio para todos, a lo que Antonio Delgado Rigal responde que sin lugar a dudas. Los objetivos que se ha planteado la Unión Europea son ambiciosos. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de descarbonizar el sector eléctrico. Hay otros sectores como el transporte y la industria que son grandes emisores y necesitan ser descarbonizados, por lo que hay mucho por hacer y mucha energía renovable para generar y sustituir a los combustibles fósiles.

A raíz de lo anterior surge la interrogante de si es bueno para el mercado que haya tantos actores. El entrevistado comenta que la competencia es buena para cualquier mercado, por lo que el desarrollo de las energías renovables se verá beneficiado con todos estos actores. Además, las inversiones a realizar son muy importantes y va a ser necesario diversificar las fuentes de inversión.

Se está viendo una subida descomunal en el transporte de los envíos desde Asia, de los componentes… Ante esto surge la pregunta sobre cómo afectan estas subidas de precio a las previsiones. El CEO de AleaSoft contesta que de momento los precios de los mercados eléctricos a medio y largo plazo no se han visto afectados por esta circunstancia.

La mayor afectación en las previsiones futuras está viniendo actualmente del alto precio de las emisiones de CO2 y del gas.

Sobre si es tan importante contar con previsiones, teniendo en cuenta que el mercado está maduro y se “puede apañar” por sí solo, el entrevistado comenta que es fundamental. Es necesario contar con una visión de futuro de los precios de los mercados, con bandas de confianza basadas en una métrica probabilística, para valorar el riesgo de invertir en un proyecto renovable, ya sea a través de PPA, en subastas o en proyectos 100% merchant. Además son un input imprescindible en los modelos financieros a la hora de buscar financiación para los proyectos.

Las previsiones con detalle horario permiten estimar los ingresos de la planta y también son una referencia a la hora de determinar la estructura de precios en la negociación de un PPA. También son utilizadas en las auditorías y due diligences como respaldo de las decisiones tomadas. Y una vez que la planta está en funcionamiento, son necesarias para definir las estrategias de venta de energía en los mercados spot y de futuros.

Hay que recordar que las previsiones además de ser importantes para tomar decisiones de futuro son necesarias también para tener una traza de las decisiones que han sido tomadas en el pasado, y por eso en las auditorías son fundamentales.

En un año, se ha pasado de ver precios muy bajos a precios disparados en los mercados eléctricos europeos. Sobre si estas oscilaciones afectan también a los precios de los PPA, Antonio comenta que los precios de estos están influenciados por el comportamiento de los mercados spot y, sobre todo, por los mercados de futuros tanto de electricidad como de combustibles y CO2. Las variaciones que se registran en éstos impactan sobre los precios de los PPA. Pero los PPA son contratos a largo plazo, por lo que su evolución está más ligada a los precios esperados en el futuro a medio y largo plazo. Estas estimaciones de precios a largo plazo, si están hechas correctamente, son mucho más estables que las fluctuaciones coyunturales de los precios a corto plazo porque el mercado eléctrico está en equilibrio. Aunque estas situaciones de precios altos y bajos seguirán ocurriendo, el equilibrio del mercado se mantendrá. Si los precios del mercado suben por mucho tiempo, la demanda disminuye por lo que a la larga los precios volverán a bajar. Y si por el contrario los precios bajan, para los productores no es rentable producir y se desincentivan las inversiones, por lo que a la larga disminuirá la oferta y los precios tenderán a subir.

En cuanto a si el cierre de centrales nucleares y térmicas de carbón afectará al pool en España, el CEO de AleaSoft comenta que en España la producción con carbón ha disminuido de forma considerable desde principios del 2019, siendo actualmente muy reducida y no ha habido grandes afectaciones porque hay suficiente capacidad de generación con otras tecnologías.

Si el cierre de las nucleares se hace de forma ordenada y se cumplen las expectativas de crecimiento de las energías renovables no debería haber grandes afectaciones tampoco en este caso.

De todos modos, al ser el gas la tecnología de respaldo de la producción renovable, habrá horas de precios altos porque los precios de los derechos de emisión de CO2 pueden continuar subiendo y también se dependerá del precio de esta materia prima. También hay que tener en cuenta que la producción con gas sí que genera emisiones, algo que no sucede con la nuclear, por lo que el cierre del parque nuclear retrasará la reducción de las emisiones de CO2.

La entrevista finaliza con la pregunta de si las subastas afectarán a la financiación de los PPA. A esto, el entrevistado responde que la financiación de los PPA, en general, no se verá afectada por las subastas. Sí que es cierto que los proyectos que hayan resultado ganadores en las subastas podrán conseguir mejores condiciones de financiación, porque de alguna forma son un PPA con el Estado, que tiene una alta calidad crediticia. Pero los PPA seguirán siendo necesarios para los proyectos que no han ido a subasta y también para los grandes consumidores, también con el aval del Estado según garantiza el Estatuto de los consumidores electrointensivos, que pueden ver en ellos una herramienta para mitigar el riesgo de precios de mercado y para cumplir con sus objetivos medioambientales.

