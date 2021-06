La línea Business Advisor de la consultora Latam Networks impulsa grandes inversores Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 13:34 h (CET) El servicio se realiza en tres áreas diferenciadas de trabajo: consultoría estratégica del Proyecto, creación de la persona jurídica y consultoría de Real Estate Latam Networks, consultora especializada en la expansión de redes de franquicias entre España y Latam, continua impulsando importantes inversiones entre el mercado español y América Latina, en ambos sentidos.

Cada vez más, las grandes capitales están interesadas en atraer inversiones olidas y rentables, y estos proyectos globales deben emprenderse tras un profundo análisis del mercado y conociendo a fondo todas las posibles variables que puedan afectar al negocio.

Con esta filosofía, la consultora Latam Networks ha lanzado Business Advisor, un servicio exclusivo para emprendedores de otros países que quieran introducir sus modelos de negocio en España.

Este servicio está dirigido a proyectos de más de 500.000 dólares. La consultora selecciona proyectos a medida para cada perfil de inversión. Se trata de un servicio totalmente personalizado y exclusivo, que contempla diversos escenarios de inversión y con distintos modelos de amortización.

El servicio se realiza en tres áreas diferenciadas de trabajo: consultoría estratégica del Proyecto, creación de la persona jurídica y consultoría de Real Estate.

Adicionalmente, Latam Networks puede gestionar también la parte personal de este proyecto ya que en ocasiones no se trata solo de invertir en un país, sino que conlleva un traslado familiar. La consultora gestiona también el área inmobiliaria para fines particulares ayudando a buscar una nueva residencia tanto para el inversor como para su familia.

Consultoría estratégica de grandes inversiones:

En la primera fase del proyecto, Latam Networks realiza un estudio del perfil del inversor, evaluando su formación y experiencia, así como los riesgos asumibles en su entrada en España. En esta fase se define si el proyecto es individual o multiproyecto, determinando también la ubicación del mismo, y se presenta al emprendedor varios modelos de inversión, analizando la opciones de Master Franquicia o franquicia individual y realizando un Business Plan a corto, medio y largo plazo y con varios esquemas de amortización.

Creación de la Persona Jurídica:

La consultora se encarga también de realizar todos los trámites administrativos como el certificado de nombre en el Registro Mercantil, la gestión del capital social y procesos de apertura de cuentas bancarias; la solicitud del CIF de la sociedad o inscripción en el Registro Mercantil de la nueva sociedad, así como el alta en el censo de empresarios ante la Agencia Tributaria o el pago de los impuestos notariales, registrales, de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados, entre otras gestiones.

Consultoría Real Estate:

Latam Networks se encarga de localizar las mejores opciones inmobiliarias, a través de su amplia cartera de colaboradores del sector del Real Estate, negociando en su nombre las cuestiones financieras o jurídicas de los contratos a formalizar, así como los estudios y validación de las Licencias de actividad de los establecimientos y la búsqueda y selección de proveedores a nivel de obra civil.

“Con la cobertura de estas tres áreas de actuación, Latam Networks garantiza a los grandes inversores operaciones seguras y rentables” afirma David Sainz, CEO de la compañía.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son Pizzerías Carlos, Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

