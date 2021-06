La interactividad del HbbTV impulsa las inversiones en redes de banda ancha Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 12:27 h (CET) ​Estas son algunas de las conclusiones de las XXV Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Catalunya “Las prestaciones de las redes de telecomunicación, sean de fibra óptica, sean de 5G, aumentarán en consonancia con la mayor exigencia proveniente de la interactividad, con el HbbTV como máximo exponente”, afirma el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, director del Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE) y profesor de la Universidad Ramon Llull (URL), como conclusión de las XXV Jornadas del Cable y la Banda Ancha en Cataluña, que se llevaron a cabo el 7 de junio de 2021 de forma presencial y virtual con gran éxito de público y contenidos en el Auditorio Blanquerna de Barcelona organizadas por CECABLE, Blanquerna-URL, Feceminte y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Cataluña (COETTC).

“Los cambios en los contenidos de cara al consumidor son sensibles: más posibilidades de diálogo con las marcas, más personalización y, por ende, más rendimiento de las inserciones en audiovisual e Internet”, expone Fondevila, para quien “será necesario un período de adaptación por parte de los diversos actores del sector, pero los resultados del HbbTV son prometedores, al ser menos invasivos y más eficaces”. La principal ventaja del HbbTV para los operadores es que “justifica y promueve las inversiones en redes de banda ancha garantizada, ya que aumenta la rentabilidad”, explica Fondevila.

Las Jornadas estudiaron parámetros estratégicos de las telecomunicaciones, como la evolución de las redes de banda ancha fijas como móviles, los cambios en los contenidos y los efectos de los estándares del mercado, especialmente en HbbTV y el 5G.

Natàlia Gómez (Xarxa Oberta de Catalunya) remarcó el valor de los operadores neutros para galvanizar la expansión de la banda ancha. Joan Oliver (Wifidom) reflejó las ventajas de las soluciones wireless especialmente para zonas rurales, y afirmó que “la idea de los pequeños operadores no es hacer el trabajo a los grandes”. Narcís Coll (Evolutio) remarcó que el balanceo entre computación y almacenamiento fluctúa entre el edge (el método más cercano), el fog y el cloud (el más lejano). Rafael Calonge, CEO de Keynet Systems, remarcó las virtudes de un cable riser de alta segregación en subconductos flexibles para interior de edificios. Esta manufactura cumple con los particulares requisitos de la ICT2. Disponible en 8, 12, 16, 24, 36, 48 y 64 fibras, posee una alta flexibilidad y un amplio radio de curvatura. Debido a la alta segmentación de fibras, se garantiza en gran medida la protección de la fibra, cuya cubierta cuenta con dos elementos de tracción que facilitan las labores de instalación. Como detalle, el interior del cable y los subconductos están impregnados con talco, lo que favorece un buen deslizamiento del interior de la cubierta sin dañar las fibras. David Andreu (Anxanet) subrayó el peso de la banda ancha y “la oportunidad de la fibra virtual” en zonas industriales y turísticas. Ignacio Rojo (Phicus) reseñó las ventajas de un software específico de monitorización para operadores.

El HbbTV permitirá que la publicidad sea más dirigible, interactiva y variada, según Andrés Román (Sony). Xavi Redón (Cellnex) explicó que el público infantil consume más diferido y que los retos de LovesTV se centran en mejorar las funcionalidades de la plataforma, disponer de más modelos de televisión compatibles y crear nuevos entornos interactivos fuera de la televisión lineal en LovesTV. Hay que distinguir entre programmatic TV y addressable TV, ya que la programmatic TV se centra en la automatización de los procesos entre anunciantes, agencias de medios y soportes, y la addressable TV distribuye en tiempo real, “lo que agudiza la necesidad de un flujo garantizado de datos”, apostilla Fondevila, para quien “los axiomas de la Sociedad de la Banda Ancha, la universalización y la garantía del servicio, se aplican idóneamente en HbbTV, oportunidad de interactividad en clave de proximidad, sobre todo para los operadores de cable tradicional”.

La mesa redonda reflejó las posibilidades que se abren en diversos servicios gracias a la banda ancha. Fondevila destacó que “la consolidación del 5G allanará el terreno para un 6G en el que la X reality protagonizará la interactividad”, y puso énfasis en que “la calidad de experiencia en algunos servicios exigirá caudales de 1 Tbps en el futuro”, lo que consolida la necesidad de una infraestructura robusta: “para evitar el efecto commodity los operadores pueden jugar la carta del servicio garantizado”. Cristina Campillo (Generalitat de Cataluña) indicó que “para el despliegue del 5G se necesita colaboración entre todos los implicados, y hay que superar la brecha digital”. Xavier Edo (Feceminte) subrayó que “la proximidad es el principal factor de éxito de los operadores de cable tradicional, que encontrarán soluciones si el 5G no llega a sus municipios”. Carles Sabaté (Telecos.cat) consideró que “se necesita formación para aprovechar las oportunidades del 5G”. Diego Otero (CNMC) admitió que “la subasta del 5G ha tenido un precio de salida elevado”. Agustí Argelich (COETTC) remarcó que “el Estado es muy codicioso en telecomunicaciones, cuando es un sector básico, hay dinero y hay que utilizarlo bien”. Juan Junquera (AOTEC) resaltó que “la capacidad de respuesta es siempre mejor en pequeños operadores que en los grandes”, y puso en duda la calidad de la oferta que se está lanzando en 5G, además de solicitar la apuesta por operadores neutros en 5G en zonas rurales. De hecho, Fondevila subrayó que el mensaje a favor del equilibrio territorial protagonizó la primera edición del evento, y “se mantiene un cuarto de siglo después”.

El evento forma parte del proyecto “Nuevas Formas de Publicidad Interactiva en Televisión, Internet y los Medios Digitales. Aplicaciones Reales en HbbTV” (URL, Cellnex, CECABLE e IntadTV), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Además de la URL, colaboraron en las Jornadas la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Escuela Universitaria Mediterrani de la Universidad de Girona, la Universidad de Barcelona, ​​la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​la Universitat Oberta de Cataluña, la Universidad Camilo José Cela, EAE Business School, Centro Universitario Cesine, Euncet y la Universidad Politécnica de Cataluña.

Además de las universidades y Acotec, en el evento participan y colaboran la Generalitat de Cataluña, Club de Marketing Barcelona,​​Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona (CETIB), Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicación (Telecos.cat), Colegio de Ingenierías Técnicas y Grado en Ingeniería Informática de Cataluña (COETIC), GrausTIC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Federación Catalana de Empresarios Instaladores de Telecomunicaciones (Feceminte), Federación Coordinadora de Telecomunicaciones (FECOTEL), Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie), Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL), Barcelona Digital Centro Tecnológico, TIC.CAT, Red.es, Localret, Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Asociación Catalana de Tecnología (ACTec), Asociación de Técnicos de Informática (ATI), Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), CTecno, Parque Tecnológico del Vallés (PTV), Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC (CENATIC), Ilimit, e-deon, Dopuo, International Association of Technology, Education and Development (IATED), Plataforma FOTÓNICA21 o Sociedad Catalana de Tecnología.

