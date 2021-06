El fin del envejecimiento ha llegado a la era de las posibilidades, según Clínica Mona Lisa Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 12:58 h (CET) Los efectos del envejecimiento y el desgaste físico son irrefutables. Personas de todo el mundo han tratado de conseguir los secretos de la longevidad con entusiasmo y mucho esfuerzo. Aun así, al llegar a los 50 o 60 años, comienzan a aparecer líneas de expresión, arrugas y manchas. Sin contar con algunas enfermedades que aceleran dicho proceso natural Sin embargo, ¿es imposible ganar la batalla o es una realidad presente? La clínica estética en el Eixample ha modificado el escepticismo de muchos al darle un nuevo significado a la juventud. No solo se encuentra ubicada en una zona central, sino que los resultados que presenta impactan a todos por igual.

Un centro de rejuvenecimiento garantizado

Cientos de individuos que se encuentran dentro del mundo del entretenimiento, se preocupan por la apariencia que puedan presentar. Después de tener varios años en la pantalla o realizando presentaciones de música, dejan de ser imprescindibles para el espectáculo. La razón principal es el desgaste físico notable para los medios.

Son muchas las personas que se sienten inconformes con algún aspecto de su cuerpo. Sin embargo, la medicina estética en el centro de Barcelona presenta la solución a cualquier imperfección. Con reservar una cita, el interesado tendrá acceso a:

Técnicas autorizadas que son realizadas por los mejores expertos.

que son realizadas por los mejores expertos. Tecnología avanzada que reduce el tiempo de cualquier intervención y mantiene la seguridad, ante todo.

que reduce el tiempo de cualquier intervención y mantiene la seguridad, ante todo. Especialistas que cuentan con la mejor certificación a nivel europeo .

. Medicamentos de alta calidad a fin de ofrecer el tratamiento indicado. Técnicas de antienvejecimiento: una realidad presente

Quienes dominan los avances estéticos, suelen ofrecer mayores posibilidades al público inconforme. Aun así, reunir un grupo de especialistas eficientes y laboriosos que tengan un sentido de ética elevado, no es fácil. Por tal motivo, la Clínica Mona Lisa se tomó el tiempo necesario para reunir expertos capacitados con antecedentes de prestigio.

Solo un equipo con ideales progresistas, pudo lograr la creación de un establecimiento que disminuya los efectos de la edad. Sus miembros están en la total capacidad de aplicar técnicas y administrar tratamientos como:

Botulinoterapia

Utilizado en diferentes áreas del rostro o adyacentes, su efecto ayuda a relajar los músculos. Los beneficios que aporta, se encuentran relacionados con una sonrisa más natural, eliminación de arrugas o apretar excesivamente la dentadura.

Peelings

Con ayuda de químicos especiales, es posible que el individuo obtenga una exfoliación que elimine las células más superficiales. Los resultados se evidencian en una piel más joven y suave que puede competir con la de cualquier adolescente.

Rellenos

Los mejores son los biocompatibles ricos en colágeno propio que pueden degradarse de manera orgánica. Aumentan la densidad y elasticidad de la piel para que se mantenga en el lugar correcto sin importar los años. Son administrados de manera progresiva y eliminados posteriormente.

Técnicas adicionales

Al envejecer, la grasa acumulada y la aparición de várices es inminente. Sin embargo, ambas pueden ser tratadas por medio de la liposucción y la combinación de láser con micro espuma. En todo caso, siempre se seguirán las recomendaciones y alternativas de los especialistas que tratarán los diferentes casos.

