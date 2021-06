Pareja celebra la festividad del Corpus Christi Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 13:18 h (CET) Aunque las celebraciones festivas siguen restringidas por la pandemia, los fieles no faltaron. La bonita procesión que se hace por los barrios de la villa alcarreña, como en 2020, se ha tenido que celebrar en el interior de la Iglesia, recorriendo tres altares preparados para la ocasión en la Catedral de La Alcarria Pareja ha celebrado hoy el día del Corpus, en una sencilla y emotiva misa que ha oficiado el párroco local, Javier Lucía.

Lamentablemente, la pandemia ha impedido que, como ya sucediera en 2020, saliera la procesión del Corpus recorriendo los barrios de Pareja, con la custodia bajo palio, y visitando los altares que le erigen los fieles parejanos en lugares emblemáticos.

Al filo de la una, sonaban las campanas de la Iglesia de la Asunción. En su interior, los fieles habían preparado, esta vez en el interior del templo, tres altares, a imagen y semejanza de los que habitualmente se levantan en las calles del pueblo. La Agrupación Musical de Pareja se encargó de engalanar la misa con sus canciones, con voces y guitarra.

Al terminar el oficio religioso hubo procesión, de nuevo por el interior de la Iglesia. Así, a Javier Lucía lo acompañaron sólo dos representantes del pueblo, Javier del Río, alcalde de Pareja, y Ernesto Ortiz, el juez de Paz. Además, también estuvieron presentes en la ceremonia los concejales Ricardo Fernández e Inocente del Río.

Al terminar la ceremonia, el alcalde de Pareja se unía al deseo de que “en 2022 se pueda celebrar con toda normalidad el día del Corpus Christi, así como también el resto de festividades que nos ha robado la pandemia”. Sin embargo, mientras tanto, el regidor solicitaba a los parejanos “un último esfuerzo para que muy pronto todos podamos dejar atrás este periodo aciago marcado por el coronavirus”.

