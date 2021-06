La Inteligencia Emocional: una de las claves para aprender y ganar confianza en uno mismo Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 10:10 h (CET) La coach Lupe Hurtado, especializada en la gestión de las emociones, protagoniza el 9 de junio una charla en el evento online gratuito Inglés 4Ever, creado por la formadora y experta en el aprendizaje de idiomas Ester Martínez La Inteligencia Emocional -un concepto cuya gestión es cada vez es más tenida en cuenta para cualquier aspecto de la vida- ha ayudado a la coach Lupe Hurtado a superar las barreras propias de la parálisis cerebral que sufre y también los prejuicios de su entorno.

Después de licenciarse en Geografía, Lupe ha trabajado para la administración en ayuntamientos y consejerías autonómicas, y su vocación de servicio la ha llevado a trabajar y colaborar para entidades sin ánimo de lucro y ONG, llegando a ir de cooperante a Nicaragua.

La muerte de su madre fue el detonante que impulsó a Lupe Hurtado a leer sobre Psicología, Desarrollo Personal y Programación Neurolingüística (PNL), a formarse en estas disciplinas y a ayudar a otras personas a superar sus límites, reforzar su autoestima, liberar sus energías y encontrar su fuerza interior para llegar a lo más alto. Sus formaciones en Inteligencia Emocional, sus conferencias, sus sesiones de coaching, sus charlas y sus eventos son cada vez más solicitados.

Una historia tan inspiradora no podía pasar por alto a la formadora Ester Martínez, creadora del curso Inglés Forever, que parte de un método que rompe completamente con el paradigma tradicional en la enseñanza de idiomas.

Y es que esta formación es resultado de un trabajo que pone en valor el aspecto comunicativo del idioma y que rompe con cualquier propuesta anterior, porque empieza por donde -hasta ahora- no había hecho nadie: la mentalidad. Según Ester Martínez, “todo el mundo tiene la capacidad de comunicar en cualquier idioma, lo que ocurre es que nuestros pensamientos nos limitan.”

Su método parte de la convicción de que empezar con una buena mentalidad de base y ganar confianza en uno mismo es la clave para cualquier aprendizaje ya que, debido al planteamiento del método tradicional, mucha gente se bloquea y desiste de aprender cualquier otro idioma. “Si hemos aprendido a hablar español escuchando a nuestros padres, ¿por qué no vamos a ser capaces de hablar inglés a cualquier edad?”, se pregunta Ester Martínez.

Ahora, las inquietudes de Lupe Hurtado y de Ester Martínez -dos personas llamadas a encontrarse- convergen el 9 de junio en el evento online gratuito INGLÉS 4EVER, una iniciativa de Martínez en la que Hurtado imparte una charla sobre Inteligencia Emocional.

Porque, sin duda, dominar las emociones es también dominar la capacidad de aprendizaje.

Más información sobre la coach Lupe Hurtado en: https://www.lupehurtadocoach.com/

