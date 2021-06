Qué hacer con equipos situados en zonas con riesgo de explosión instalados antes de 2003 y cumplir con ATEX Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 10:06 h (CET) DEKRA Process Safety llevará a cabo el próximo 22 de junio de 2021 (15:30 - 16:30 CET) este webinar gratuito en el que Isabel Sanchis expondrá las exigencias que aplican a los equipos existentes en zonas con riesgo de explosión, no certificados ATEX e instalados antes del 30/06/2003, según el R.D. 681/2003 En la formación que DEKRA Process Safety impartirá el próximo 22 de junio se indicarán las bases para una correcta evaluación y validación de los mismos y se dará respuesta a las siguientes preguntas:

¿Se ha de reemplazar todos los equipos anteriores al 30/06/2003 situados en zonas clasificadas por equipos certificados ATEX?

¿se pueden considerar válidos para su uso en zonas ATEX por ser anteriores a la entrada en vigor del R.D. 681/2003?

¿Cómo se pueden validar dichos equipos para que puedan usarse con seguridad en una atmósfera explosiva? Tras más de 15 años de la entrada en vigor de la reglamentación ATEX en nuestro país, aún es frecuente encontrarse en el entorno industrial equipos e instalaciones que no cumplen con los requerimientos y directrices que esta marca. En este sentido, cabe destacar la problemática de los equipos de trabajo no certificados ATEX y que ya estuviesen en uso en la empresa antes del 30 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor del R.D. 681/2003.

El R.D. 681/2003 introdujo la necesidad de adaptar y validar las instalaciones y equipos existentes destinados a trabajar en atmósferas potencialmente explosivas al nuevo marco legal e incluir dicha validación en el documento de protección contra explosiones de la empresa, para lo cual se fijó un plazo de 3 años. Sin embargo, el alcance de los equipos a validar y el modo de lograrlo sigue siendo todavía hoy una incógnita para muchas empresas.

Aunque esta problemática afecta a empresas de todos los sectores con presencia de atmósferas explosivas, es de especial relevancia en aquellos sectores donde se manejan polvos combustibles, como el sector de la alimentación y bebidas, donde por la particularidad de sus instalaciones, habitualmente un gran número de equipos han de ser sometidos a este proceso de validación.

Este seminario le permitirá adquirir nuevos conocimientos sobre:

Cómo evaluar el riesgo de ignición de un equipo en zona ATEX

Fases de una evaluación de riesgos de ignición adaptada a un equipo

Las claves en las que apoyarnos para validar un equipo, ya sea eléctrico o no eléctrico.

Como conformar un equipo de trabajo para realizar la evaluación

Como mantener y documentar la evaluación realizada Este seminario web está dirigido especialmente a:

Responsables de seguridad, salud y medio ambiente.

Responsables de ingeniería.

Responsables de mantenimiento. Registrarse en: https://register.gotowebinar.com/register/611863243046598156

