Leica Geosystems celebra con éxito la experiencia global HxGN Live Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 08:34 h (CET) El evento dedicado a la Captura de Realidad 3D puso en conexión el pasado mes de mayo, por primera vez en España, a más de 500 usuarios presentes y futuros del sector AECO con los principales actores del mercado estatal Con gran éxito de asistencia, la primera experiencia global HxGN Live celebrada en España, impulsada por Leica Geosystems -leica-geosystems.com-, ha supuesto una completa y eficaz inmersión en las soluciones 3D más adecuadas para lograr en la actualidad la transición digital con los mayores beneficios en un negocio del sector AECO. Más de 500 usuarios de este ámbito profesional se conectaron e intercambiaron experiencias y saberes con los principales actores del actual mercado en España en este evento on line y de acceso gratuito, celebrado los días 19 y 20 del pasado mes de mayo.

Participantes de muy diversos ámbitos han enriquecido sus conocimientos en esta gran convocatoria de la prestigiosa multinacional parte de Hexagon que habitualmente se celebra en Las Vegas (EEUU). Con un formato virtual exclusivo para España, en esta ocasión el evento HxGN Live ha estado más cerca que nunca, mostrando a profesionales de distintas áreas cómo empresa líderes en nuestro país aplican la tecnología a proyectos de construcción, arquitectura, ingeniería, industria, fabricación, infraestructura, arqueología, seguridad o movilidad.

El encuentro contó con la participación como ponente de la consultora internacional de servicios profesionales para arquitectura, ingeniería y construcción Espacio BIM -espacioBIM.com-, que dio a conocer en este privilegiado marco sus servicios especializados en metodología BIM (Building Information Modeling), VR (Realidad Virtual), AR (Realidad Aumentada) y MR (Realidad Mixta), así como su curso de ‘Nubes de Puntos para BIM’. Un programa online de 20 horas que ofrece junto con Leica Geosystems, aliada en algunos de sus proyectos, para ilustrar a los usuarios a crear, registrar y utilizar nubes de puntos en la realización de proyectos AECO, y que puede cursarse de manera independiente o, sin coste adicional, dentro del Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM. El programa de formación más demandado y mejor valorado de la consultora, con 5 estrellas Google y primero del ranking del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-. Para muchos, sin duda, el «mejor máster BIM».

Durante los dos días en que se extendió la Reunión de Usuarios de Leica Geosystems, los participantes pudieron conocer las últimas novedades en Captura de Realidad 3D y las ventajas de su aplicación, entre ellas la mejora de la productividad, la minimización del riesgo y la reducción de costes en el refuerzo de la digitalización, una herramienta cada vez más importante en los proyectos de cualquier sector profesional. Y no solo conocer. También tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones, experiencias y saberes, de aprender y experimentar el futuro de la tecnología a través de ponencias, talleres prácticos y una zona de expositores que puso en conexión a los cerca de 500 usuarios. El éxito cosechado en esta primera experiencia en España hace pensar que no se quedará en una celebración puntual y aislada. Al menos así lo desean los profesionales del sector AECO.

