​¿Cómo se dio el origen del juego de los casinos en todo el mundo?

martes, 8 de junio de 2021, 00:26 h (CET) Las apuestas tienen su origen alrededor del año 3000 a. C. en Egipto, donde se realizaba esta actividad a través de carreras de caballos o juegos de bolos. Estos deportes contaban con escenarios o terrenos donde se ejecutaban estas prácticas. Eran diseñados básicamente para presenciar el desenlace de este y apostar al jinete o equipo ganador. Podría decirse que esta fue una de las primeras casas de apuestas de la humanidad.



Con el desarrollo y crecimiento de los juegos de azar, aparecen los primeros casinos. El origen de esta palabra es italiano, donde la raíz de su significado quiere decir casa del tipo club o villa. En estos establecimientos se realizaban diferentes métodos recreativos, como los bailes y otras funciones sociales.

Actualmente, las casas de apuestas físicas se han visto clausuradas por motivos del COVID-19. Pese a ello, las alternativas digitales son muy populares en este momento. Por eso es muy importante conocer todas y saber con seguridad sobre sobre los juegos más diversos en una reseña detallada. Con estas modalidades diferentes, los usuarios pueden ejecutar partidas completamente gratis sin la necesidad de realizar una transferencia bancaria o depósito.

En el año de 1638, aparece la primera casa de juegos de la historia. Su nombre era el Casino Ridotto Di Venezia. Estaba ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Italia. Era un club social muy elegante, con el estilo de la época. Para poder ingresar se debían cumplir con ciertas normas, como por ejemplo utilizar una vestimenta adecuada. Las familias más importantes eran concurrentes a este local, principalmente en la época de carnavales. El juego principal era la Basetta, similar al Blackjack actual.

Entre los siglos XVIII y XIX, aparece uno de los casinos más importantes e icónicos del mundo, el Montecarlo. Esta fue ideada por el famoso arquitecto Charles Garnier. Fue pedido expreso del príncipe Carlos III y fue inaugurado en el año de 1856. La monarquía utilizó el establecimiento como una fuente de ingresos económicos. Con la gran acogida por parte de la alta clase francesa, el mismo Carlos autorizó la creación de nuevas casas de juego.

Una de las características principales para reconocer la calidad y confiabilidad de una casa de apuestas es mediante las promociones que ofrece. Las mejores plataformas de casino bonos sin depósito. Esto quiere decir que los posibles apostadores pueden formar parte de una mesa en vivo de póker o blackjack sin la necesidad de realizar una transacción financiera.

Uno de los casinos y destino turístico obligado para los jugadores y amantes de las apuestas son Las Vegas. Ubicado en el departamento de Nevada, sus inicios datan del año 1905, cuando gracias a la construcción del ferrocarril, comenzó a captar distintas familias que empezaron a habitar este desierto. Los intercambios de dinero no fueron legales hasta 1931. En ese lapso de tiempo, la práctica de esta fue de manera ilegal. Lamentablemente, este escenario favoreció a pandillas y mafias, quienes eran los reales encargados del ´gambling´ en esta parte de los Estados Unidos. Con la legalidad de las apuestas, Las Vegas inició su expansión y dominio en el ámbito del entretenimiento. En la ´Ciudad del Pecado´ se combinó estratégicamente los eventos sociales (bailes, óperas y obras teatrales) con las apuestas y juegos de azar.

