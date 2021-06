Encontrar al médico más adecuado para cada caso en 24 horas: la ambiciosa meta de Opinión Médica Online Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 18:06 h (CET) La nueva plataforma sanitaria online ofrece una solución sencilla, rápida y económica a todas aquellas personas que necesitan resolver dudas sobre su salud o bien obtener la tranquilidad de una segunda opinión médica experta para su caso Como otras muchas startups,Opinión Médica Online nace después de la experiencia personal de uno de los fundadores, Mario Vicente, quien gracias a un favor personal (“solicitado al amigo de un amigo”) consigue una segunda opinión médica y por fin recibe una valoración certera que le devuelve su ansiada calidad de vida, tras años de agotamiento físico y mental por un diagnóstico incorrecto.

“Estaba desesperado, no sabía a quién acudir, yo sabía que había algo en el ambiente que afectaba a mi salud y que no era estrés" comenta Mario Vicente.

Tras esta dura experiencia, este reconocido emprendedor e inversor de startups, lo tuvo más claro que nunca: “Ante un problema, siempre hay una gran oportunidad y este problema había que resolverlo para ayudar a miles de personas que están en la misma situación”, comenta el emprendedor. Decidió entonces que había que hacer todo lo posible por democratizar el acceso rápido a una segunda opinión médica: “La salud no espera y miles de pacientes no tienen la suerte de tener un amigo médico que les asesore o un poder adquisitivo elevado para acceder a un especialista médico de forma rápida”.

A este apasionante reto rápidamente se sumaron cofundadores de reconocido prestigio, como el doctor David Pescador y un joven equipo multidisciplinar de profesionales liderado por el emprendedor Ignacio Hernández, que ha conseguido en poco tiempo que esta ansiada solución ya sea una realidad al alcance de todos los pacientes que lo necesiten.

“Hemos conseguido sumar al proyecto un staff profesional y humano inmejorable, al que día a día se unen nuevos compañeros de viaje. Podemos decir que contamos con una de las mejores redes de especialistas médicos de España al alcance de cualquiera en menos de 24 horas”, asegura el doctor David Pescador.

En apenas año y medio de vida, esta plataforma ya cuenta con más de 20.000 pacientes atendidos y una comunidad online de más de 50.000 fans repartidos por todo el mundo. "La pandemia nos obligó a acelerar el proyecto, que estaba en una etapa inicial. Había mucha gente sin recursos médicos y económicos buscando ayuda y no podíamos mirar para otro lado, por lo que el equipo decidió acelerar y ofrecer el servicio de forma solidaria durante 2020. Es el proyecto más humano y enriquecedor que he emprendido hasta la fecha” afirma el fundador.

Miles de personas necesitan confirmar si su diagnóstico es correcto, verificar si su tratamiento es el adecuado, confirmar si sus síntomas son normales o simplemente resolver todas sus dudas de una forma rápida y a un precio asequible a todos los bolsillos. Un comité médico estudia el caso previamente y lo deriva al especialista de la red médica que más se ajuste a las necesidades del paciente.

“Estamos tan convencidos del valor y calidad que aportamos a nuestro usuario que devolvemos el importe del servicio si no quedan conformes con la atención y asesoramiento recibido” asegura con orgullo Ignacio Hernández, director del proyecto en Opinión Médica Online.

