Un viaje por las piezas que conforman el mosaico del mundo es la propuesta del escritor Sergio Gonzalo

lunes, 7 de junio de 2021, 16:46 h (CET) 'Mosaico. Historias, ambientes y gentes del mundo' es una colección de relatos cortos escritos durante los viajes que el autor ha realizado durante la última década con la que pretende ofrecer una idea global de la diversidad que habita nuestro planeta Un viaje es siempre una experiencia enriquecedora en la que la mirada del visitante se sorprende y se nutre al observar los paisajes, las costumbres y las gentes que habitan el lugar visitado. Sergio Gonzalo Rodrigo fue recogiendo impresiones y anécdotas en sus diarios de viaje y, ahora, tras realizar una minuciosa selección, los comparte con los lectores en este libro, Mosaico. Historias, ambientes y gentes del mundo, publicado por Éride ediciones.

El escritor presenta setenta relatos cortos que transcurren en un total de treinta y cinco países de distintas zonas geográficas del mundo y que, a modo de tesela, conforman este Mosaico. Cada uno de los relatos son como postales que Sergio Gonzalo envía al lector: el encuentro con un niño albino en Senegal, un viaje en tren por Siberia, un curioso funeral en Indonesia o un paseo por El Cairo mientras se escucha la llamada a la oración son algunas de las apasionantes historias que recoge este libro.

"La idea era la de que el lector pueda viajar a través de los relatos de una forma más o menos lógica o natural, como lo haría en la realidad, es decir, visitando primero una región y conociéndola un tanto antes de pasar a otra. Eso me parecía más importante que el orden cronológico".

Mosaico. Historia, ambientes y gentes del mundo no pretende dar una idea universal del mundo, sino ofrecer la personalísima mirada del escritor sobre los lugares visitados y las personas con las que se encontró allí. Pero, desde esa subjetividad, el autor comparte un momento único con el lector y lo hace viajar hasta allí.

La diversidad de los cinco continentes no cabe en un solo libro, pero Sergio Gonzalo Rodrigo ha conseguido condensar gentes, religiones, paisajes, arte, flora y fauna de todos y cada uno de ellos, ofreciendo una panorámica que, por parcial y aproximada que sea, es representativa del mundo actual.

El libro ha venido a enriquecer el género de la literatura de viajes. Con un lenguaje sencillo y ameno, es una propuesta literaria muy interesante que alimenta el alma de los lectores más exigentes.

"Este libro pertenece al género de la literatura de viajes, que es un género y no un subgénero como con frecuencia se escucha decir, y además es uno con una larga tradición e historia. Creo que lo más valioso que el lector puede extraer de la lectura de los relatos que componen el libro es descubrir algunos aspectos de los distintos lugares del mundo, y obtener algunas primeras impresiones de ellos. Así podrá avanzar en la dirección de decidir si un lugar o región del mundo en concreto le llama la atención y si le apetece saber más de él".

Cada uno de los relatos desprende la sensibilidad con la que el autor ha trabajado los textos, lo que cautivará a los lectores ávidos de conocer el mundo desde puntos de vista distintos y originales.

Un libro que desprende el amor por los viajes y la inquietud por conocer la diversidad del planeta de su autor y que, sin ser una guía de viaje, permitirá al lector extraer una primera impresión de lugares concretos.

"La verdad es que concibo el viaje como algo integral que permite el acceso a una serie de aspectos y elementos del mundo y de la vida de forma transversal. En ese sentido, se puede decir que me interesa todo (gentes, vivencias, paisajes, historia, monumentos, etc.), pero obviamente, con un orden de prioridad, y todo lo que tiene que ver con las personas me interesa más que los monumentos. Pero nuestra mente ya se encarga de filtrar y seleccionar lo que nos acontece en un viaje".

Los textos que conforman Mosaico. Historias, ambientes y gentes del mundo brindan una oportunidad única al lector de visitar desde el salón de su casa los lugares más recónditos del planeta. Sin duda, una lectura con la que evadirse y desconectar de la vida cotidiana.

Los lectores más viajeros están de enhorabuena pues ya pueden adquirir en todas las librerías este fascinante libro de Sergio Gonzalo Rodrigo, Mosaico. Historia, ambientes y gentes del mundo.

