Loro Parque participa en una investigación que logra determinar la edad de los cetáceos a partir de su ADN Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 16:58 h (CET) Los científicos que han participado en el proyecto han desarrollado un reloj epigenético de envejecimiento de odontocetos que puede ser utilizado para los esfuerzos de conservación de especies Hay una pregunta que supone un verdadero reto al hablar de animales salvajes: ¿cuántos años tiene, por ejemplo, un delfín o una orca? Hasta hace poco, no era nada fácil determinar la edad de los cetáceos vivos en el medio natural, pero una nueva investigación, en la que ha participado Loro Parque, ha logrado establecer esos datos a partir del estudio de su ADN.

Los científicos que han formado parte del proyecto han desarrollado un reloj epigenético de envejecimiento de odontocetos que puede ser utilizado para los esfuerzos de conservación de especies, al proporcionar un mecanismo para estimar la edad de los animales que se desplazan libremente a partir de muestras de sangre o de piel.

Estos relojes epigenéticos funcionan mediante el rastreo de adiciones en el ADN conocidas como metilación, una pequeña modificación química que es reversible y que no altera las letras del ADN en sí, aunque sí puede cambiar la forma en que los genes “se encienden y apagan”. Este tipo de fenómeno es lo que se denomina epigenética.

Aplicado al envejecimiento, la metilación del ADN cambia de forma predecible a medida que se van cumpliendo años, por lo que, mediante la utilización de estos relojes epigenéticos, se puede conocer con bastante precisión la edad de los odontocetos.

En esta investigación, destacan las diferentes especies que han podido incluirse y estudiarse, algo que solo es posible gracias al mantenimiento de animales bajo cuidado humano porque permite conocer sus fechas de nacimiento, que es clave para validar la correlación entre la tasa de metilación y la edad. Así, por ejemplo, las orcas y los delfines de Loro Parque han aportado información muy valiosa que luego pudo aplicarse en el estudio de orcas noruegas salvajes, lo que favorecerá su mejor conocimiento y redundará en su protección y conservación.

Se puede acceder a la publicación completa aquí: https://go.nature.com/34HDgwl

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.