Dioxide lanza nueva colección repleta de descuentos

lunes, 7 de junio de 2021, 17:06 h (CET) Llega el calor y con él, la nueva oleada de tendencias entre las que se pueden encontrar monos, vestidos casuales, camisetas, camisas, tops, faldas o shorts, todo esto con un 10% de descuento en toda su colección. Y es que, si se trata de moda: Dioxide tiene mucho que aportar Descuentos y tendencias en la nueva colección

Esta marca de moda gallega nace en 2010, trayendo consigo más de 10 años de recorrido en los que no han parado de ofrecer las últimas tendencias en camisas, camisetas, tops, monos, faldas, shorts y vestidos online.

Vestidos casuales Tie Dye. El Tie Dye es el print desteñido por excelencia, apto para todos los gustos si se sabe combinar y que van a enamorar esta temporada. Se trata de un estampado que se popularizó en los años 70 y que ha estado presente desde entonces. Y es que, si se están buscando vestidos casuales Tie Dye, en Dioxide se pueden encontrar con un 10% de descuento.

Monos de mujer. Sin lugar a duda, los monos de mujer son la prenda favorita e imprescindible de este verano, y es que se trata del aliado obligatorio de todo armario ya que consigue looks favorecedores y cómodos solucionando así quebraderos de cabeza. Así, de manera sencilla y rápida los monos de mujer dan solución a dilemas estilísticos dado su carácter extremadamente versátil, que añadiendo según qué complementos se pueden crear looks totalmente diferentes.

Camisetas, camisas y tops. Otras de las grandes protagonistas de la ropa de verano mujer son las camisetas, camisas y tops. Ya sean asimétricas, de punto, básicas, con estampados, mangas de volantes o mensajes, en Dioxide se pueden encontrar con un 10% de descuento. Esta es la prenda de ropa de verano mujer con la que más se arriesga, ya que se le puede dar un aire totalmente diferente a faldas o shorts con tan solo una pieza.

Faldas largas y cortas. Año tras año, las faldas se adaptan a todas las tendencias y es que ya sean largas o cortas se convierten en las aliadas perfectas de la ropa de verano mujer. Así pues, las faldas son la prenda ideal si se busca comodidad para los días más calurosos de esta temporada. Además, se pueden combinar con distintas partes de arriba consiguiendo diferentes caracteres a un look con la misma prenda.

Shorts. En esta nueva colección de verano de Dioxide también se pueden encontrar shorts, la prenda indiscutible de la temporada verano sí, verano también. Son las piezas más recurrentes que, con un 10% de descuento, se pueden encontrar con bolsillos, en tejido vaquero o de punto. Sin lugar a duda, un must de todo armario para estos días de intenso calor

Así pues, si lo que se desea comprar es moda, ya sean monos de mujer, camisetas, camisas, tops, faldas, shorts o vestidos online, etc. Dioxide es la tienda perfecta. Apostar por ella es apostar por calidad y, además, por un 10% de descuento en toda la colección.

