La microcirugía que rescata las manos de la tetraplejia

El cirujano Francisco Piñal ha realizado una operación en el Hospital La Milagrosa de Madrid para devolverle a Germán, un joven de 20 años con tetraplejia, la funcionalidad de sus manos Germán es un joven de 20 años que, a raíz de una mala zambullida en el mar, se lesionó la médula espinal y perdió la completa movilidad de sus manos y piernas. Tras el accidente, es una persona totalmente dependiente de los cuidados de su madre, quien se encarga de alimentarlo, vestirlo y asistirlo en todo aquello que necesite durante su día a día. Afortunadamente, Germán puede recuperar parte de la funcionalidad perdida de sus manos a partir de la intervención quirúrgica realizada por el doctor Francisco Piñal. Un prestigioso cirujano, considerado uno de los mejores especialistas en cirugía de mano y microcirugía del mundo, que ya ha realizado más de 500 trasplantes de dedos del pie a la mano y devuelto el control de sus manos a más pacientes tetrapléjicos como Germán.

Tal y como explica el doctor Francisco Piñal, las posibilidades de mejoría de Germán radican en que, pese a su alto nivel de parálisis, aún conserva el control de sus bíceps. El problema es que esta capacidad residual no sirve de nada si no puede mover las manos. La operación realizada por el doctor Piñal busca precisamente trasplantar los nervios intactos del bíceps a su mano, de forma que sea otra vez capaz de manipular una cuchara o un peine, por ejemplo. Así lo manifiesta el cirujano: “Lo que hemos aprovechado son nervios que van a unos músculos que tienen información doble. Quitamos la mitad de la información para coger ese cable, el nervio, y conectárselo a otros que a su vez van a músculos que ahora mismo no tienen ninguna señal”. Según detalla, la intervención busca “engañar” a esos nervios para que cumplan otra función y así superar la falta de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, en este caso la mano.

El accidente de Germán ocurrió el 18 de julio de 2020, cuando aún tenía 19 años. Según relata su madre Nieves, la familia buscó posibles soluciones a su tetraplejia desde prácticamente el minuto cero. “Contactamos con el doctor Piñal a la semana de suceder el accidente. Confiamos mucho en Dios y sabíamos que de alguna manera nos iba a poner a alguien en el camino para podernos ayudar. Y así fue”, puntualiza Nieves. Su familia espera que, gracias a la operación, Germán pueda ser un poco más independiente. “Pide poder hacer por sí mismo lo esencial en la vida, como coger un vaso o ir al aseo. Ahora mismo está atrapado en su cuerpo”, explica su madre.

La operación se realizó con éxito recientemente en el Hospital Vithas Madrid La Milagrosa. El doctor Francisco Piñal recuerda que hoy en día la lesión en la médula es irreversible. “Lo que sí es mejorable es la función de la mano, que es a lo que me dedico. Hay que analizar los casos y ver cuáles son susceptibles de mejoría y cuáles no.”, aclara. Como indica, Germán será capaz de recuperar parte de la movilidad de sus manos, pero llevará un tiempo. “A partir del sexto mes desde la intervención podemos esperar resultados. Que serán más evidentes a partir del año o año y medio”. Unos resultados que incluso podrían mejorarse. “Se pueden hacer otras operaciones para la mejoría de esa función, para perfeccionar lo que hemos conseguido”, asevera el cirujano.

