Altrient explica las razones para tomar Vitamina C y mantenerse sano y feliz

lunes, 7 de junio de 2021, 16:39 h (CET) La vitamina C es comúnmente conocida por ser fundamental para tener un sistema inmunitario fuerte, pero también se caracteriza por crear noradrenalina y serotonina, dos hormonas relacionadas con el bienestar y la energía. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, presenta las razones de peso para tomar vitamina C y así, mantenerse sano y feliz La vitamina C está involucrada en muchas partes del sistema inmunológico. Ayuda a estimular la producción de glóbulos blancos conocidos como linfocitos y fagocitos, que ayudan a proteger el cuerpo contra las infecciones.

Los suplementos de vitamina C se han relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Estos suplementos pueden reducir los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas, incluidos los niveles altos de colesterol (malo) en la sangre y los triglicéridos.

La vitamina C debe considerarse una parte esencial del control del estrés. Es fundamental para regular las glándulas suprarrenales y colabora en la producción de hormonas antiestrés.

La vitamina C actúa como antioxidante, protegiendo las células contra los daños causados por los radicales libres. Producidos por los agentes tóxicos de la polución medio ambiental.

Las células del cuerpo no son eternas. Constantemente se reponen los tejidos, es decir, al morir una célula se sustituye por otra. Sin la vitamina C esa acción de reparación de tejidos dañados se pierde.

Mejora la absorción de hierro y es esencial en la formación del colágeno. Si se quiere una piel más radiante y un cabello más fuerte, la vitamina C juega un papel importante para que esto se haga realidad. No sólo tendrás una piel y un cabello más saludables, sino que los mantendrás.

Además de mejorar la capacidad de curar heridas y reducir la inflamación dentro y fuera del cuerpo, así como de dar un aspecto estupendo, también se ha considerado como una vitamina que da más energía y mejora la salud mental.

El cuerpo no puede sintetizar la vitamina C, hay que absorberla y por lo tanto hay que utilizar suplementos nutritivos, lo que es aconsejable porque hoy en día se vive en ambientes que van a provocar la degradación de esta vitamina.

El tabaco, el consumo de anticonceptivos, el consumo de antidepresivos, el consumo de cantidad de fármacos y antibióticos provocan la depleción de la vitamina c, porque para metabolizar esos principios activos consumimos vitamina c.

La vitamina C se presenta en distintas fórmulas, puede presentarse en forma de ácido ascórbico, ascorbato o se puede presentar en forma de vitamina C liposomal que va a hacer que esta vitamina sea mejor tolerada.

Altrient ha sido perfeccionado y patentado por LivOn Labs desde 2004

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

