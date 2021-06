Los trámites telemáticos y la formación online crecen exponencialmente durante el último año Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 16:42 h (CET) Como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, España ha experimentado un cambio sustancial y sin precedentes relativo a la implantación de nuevas tecnologías enfocadas en los trámites telemáticos y la formación online. Con más de un millón de visitas mensuales, y con una oferta actual de más de 1000 cursos categorizados por sectores, desde el portal informacional cursos-sepe.net informan sobre el incremento exponencial de peticiones de cursos y formaciones online Desde hace varios años las diferentes instituciones públicas y sindicatos alertaban de que la brecha digital en España alcanzaba a casi el 45% de la población activa. Por otra parte, indicaban que pese a la gran inversión en formación y en accesibilidad a los sistemas, esta brecha lejos de reducirse, se mantenía en el tiempo creando un problema recurrente.

Desde el portal web Cursos-SEPE.net encargado de recopilar y clasificar todas las formaciones ofrecidas por las oficinas de empleo públicas y por academias de manera gratuita, apuntan que la crisis sanitaria y económica, junto a las restricciones de movilidad y aforos, han hecho que la formación online haya crecido exponencialmente. Logrando de manera involuntaria que la brecha digital se haya reducido considerablemente durante el último año.

El portal web hace una recopilación de todos los cursos SEPE que se ofrecen actualmente en España, realizando una categorización minuciosa de cada uno de ellos para que el usuario pueda encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Dentro del mismo portal el usuario puede buscar cursos o formaciones gratuitas ordenándolos por sector, ubicación o modalidad.

Gracias a esta categorización informática desde cursos-sepe.net han podido identificar y medir el incremento exponencial que han recibido todas aquellas formaciones que se pueden realizar “a distancia” sin necesidad de desplazarse a ningún aula o academia.

Por otra parte, desde la dirección del portal web apuntan a un gran interés por parte del ciudadano en realizar tramites de manera telemática en las sedes electrónicas de las diferentes administraciones públicas.

Pero desde cursos-sepe.net apuntan a que en un alto porcentaje estos trámites no se realizan satisfactoriamente por falta de conocimientos, herramientas, o simplemente por el hecho de desconocer que se pueden realizar de forma totalmente online.

En palabras del director del portal web “En muchas ocasiones existe voluntariedad por parte del usuario en realizar algún trámite online, pero la falta de experiencia e información le hacen desistir rápidamente teniendo que recurrir a los cauces habituales que lamentablemente siempre son más lentos”.

En curso-sepe.net intentan reducir la brecha digital ayudando a aquellos ciudadanos que quieran realizar un trámite de forma telemática. Para ello, en el portal web aportan cientos de tutoriales en los que se explica cuáles son los requisitos necesarios para iniciar el trámite, acompañados de una guía paso a paso por las diferentes pantallas o etapas que deben completar. Además de incluir una sección con las preguntas y respuestas frecuentes que puede surgir durante el transcurso del trámite.

En palabras del director “Se intenta guiar al usuario para que esté preparado y pueda obtener la confianza necesaria para realizar la gestión sin ayuda complementaria. Además, en el caso de que surja alguna pregunta que no esté recogida en el tutorial, el usuario siempre podrá realizar un comentario que desde nuestro departamento especializado le contestarán gustosamente”.

Entre la ayuda más solicitada para realizar trámites por los españoles destacan: pedir cita previa en la Seguridad Social, apuntarse al SEPE para recibir la prestación por desempleo o solicitar la vida laboral del trabajador.

Lamentablemente también se ha visto como ha crecido la demanda de información relativa a la solicitud de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los subsidios disponibles tras agotar la prestación por desempleo.

“Desde cursos-sepe.net recibimos cientos de comentarios y emails. Algunos de ellos solicitando ayuda desesperadamente contando historias personales desgarradoras. Nosotros siempre intentamos encauzar y orientar al ciudadano hacia la administración pública correcta para que solicite la ayuda más favorable disponible para él en ese momento”.

Pese a que la gran mayoría de ciudadanos manejan y entienden cualquier sistema informático de forma nativa, aún queda un porcentaje de población que debe adaptarse al uso de nuevas tecnologías para las que no han sido preparados. Por esa razón, es deber de la sociedad en su conjunto ayudarles y formarles para lograr la autosuficiencia tecnológica necesaria para desenvolverse en un mundo cada vez más digital.

