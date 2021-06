Flores de Queso; la idea perfecta para regalar en la plataforma Smartbox Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 16:06 h (CET) Ahora se pueden encontrar Flores de Queso en la plataforma Smartbox. Una plataforma perfecta para hacer regalos a amigos y familiares en fechas muy especiales Flores de Queso ha entrado en la plataforma Smartbox. Esta plataforma permite en pocos clics realizar el regalo perfecto para amigos o familia gracias a la amplia gama de cofres regalo y experiencias de las que disponen. Ahora, desde Smartbox, con Flores de Queso ayudan a dibujar sonrisas y dar el merecido capricho que tanto tiempo llevaban soñando. Para el Día del Padre y de la Madre, para un enlace o como regalo de cumpleaños, Flores de Queso es el regalo perfecto para ayudar a coleccionar un indeleble recuerdo que permanecerá grabado en la memoria de sus seres más queridos. Además, para los amantes del queso, Smartbox trae la mejor de la experiencias para disfrutar del queso de una manera diferente y original.

El queso, producto principal de Flores de Queso, es un alimento que ofrece la posibilidad de dar un toque diferente y original en cualquier evento. Los especialistas de Flores de Queso utilizan una técnica especial para cortar el queso. El queso es cortado con una técnica llamada raspado en la que el queso es raspado suavemente con una cuchilla que tiene distintas inclinaciones dependiendo de la curación y atemperado del queso, dando como resultado final unas finas y deliciosas Flores de Queso. Este catering permite sorprender a todos los invitados con exquisitas delicias gastronómicas que consiguen que cualquier evento se convierta en un éxito absoluto.

Flores de Queso está liderada por el conocido “el jardinero de los quesos” Santiago Mohedano y está especializada en eventos especiales, trabajando con quesos artesanos nacionales de una calidad excepcional como son:

El Queso de Oveja Latxa D.O. Idiazabal del País Vasco, el Queso de Oveja Assaf de Castilla y León, el Queso de Vaca ahumado al abedul D.O. San Simon da Costa de Galicia y el Queso de Cabra de Asturias buscando seleccionar 19 quesos artesanales nacionales, uno de cada Comunidad Autónoma, que permiten la elaboración de unas flores de queso que pueden ser maridadas con esencias naturales de distintos sabores como; naranja, avellana, higo, miel, tomillo, azahar, romero, limón, manzana, castaña, albahaca y bergamota.

Por otro lado, las Flores de Queso se sirven en cucuruchos de galleta con sabores como; sésamo negro, cacao, fresa, albahaca, remolacha, chili picante, alga nori, pesto, vainilla y limón.

Si se desea hacer un regalo sorpresa que contenga esta experiencia gastronómica inolvidable que hará quedar como un rey en una fecha señalada, ahora es posible hacerlo con Flores de Queso.

