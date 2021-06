Sepelium ofrece alternativas personalizadas para funerales y despedidas Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 16:22 h (CET) Del funeral tradicional para despedir a seres queridos a alternativas con música en directo Los funerales tradicionales están dejando paso a nuevas alternativas y propuestas.

El año pasado, la cremación superó al entierro tradicional por primera vez en Estados Unidos, hito importante que marca un gran cambio en las tradiciones funerarias.

Los velatorios, ceremonias religiosas y entierros tradicionales están dando paso a la cremación, entierros verdes o ecológicos (el cadáver sin embalsamar se coloca en un contenedor biodegradable y se entierra directamente en la tierra), perros terapéuticos para consolar a las personas que están viviendo un duelo y despedidas personalizadas con fotos del difunto, música en directo, etc.

La empresa Sepelium está ofreciendo al mercado alternativas que rompan con las rígidas costumbres tan arraigadas hasta ahora. Ofrecen tranquilidad y sosiego a todos los familiares y allegados que acudan al funeral con la interpretación de diferentes composiciones musicales en directo.

Entre sus propuestas destacan la música en directo para funerales, responsos, misas y entierros, aportando con ello dulzura, sosiego y calidez a ese momento triste en que afloran con más intensidad aún los recuerdos y sentimientos

Jose María García, CEO de Sepelium destaca, “en nuestro día a día vemos como cada vez la gente apuesta más por todo tipo de eventos personalizados y en ellos funerales no está siendo diferente. Intentamos que el momento de despedida se recuerde como algo lleno de sentimientos, algo bonito”.

Sepelium se compone de profesionales de la música y el canto, con una amplia experiencia en música para misas de funeral, despedidas, velatorios y entierros. Disponen de un amplio repertorio de canciones y programas musicales para adecuarlos a momentos de gran emotividad e intimidad con el que conseguirán que el último adiós de esa persona sea inolvidable.

Este tipo de recitales de música en directo ofrecen la posibilidad a los familiares de personalizar el momento de despedida y rendir un último tributo al fallecido.

