El comercio en Madrid mejora por cuarto mes consecutivo e inicia el rebote de consumo

Según el iTB, por primera vez durante tres meses consecutivos, se ha producido un rebote en positivo del consumo por encima de los meses preCovid en los Barrios Singulares de Madrid, llegando en mayo a un 58% más de consumo que el registrado en el mes de mayo previo al Covid Por cuarto mes consecutivo, las cifras de consumo en Madrid siguen mejorando y marcan una clara tendencia a la recuperación, según el Índice TrueBroker (iTB). Durante mayo, la caída del consumo respecto a 2019 fue del -19,6%, mejorando 10 puntos con respecto a los -29,2% del mes de abril y 40 puntos con respecto a enero, que registró un -58,8%.



“Si a este dato se suma el hecho de que el número de peatones se redujo en un 38% respecto a las cifras previas a la pandemia, estamos ante un rebote técnico del consumo, ya que de haberse recuperado el 100% de los peatones, el consumo habría crecido un 30% por encima de lo que se consumía en el último mes de mayo antes del Covid”, comenta Pablo Beltrán, CEO de TrueBroker.



Si se analiza el consumo anual acumulado, en el mes de marzo de 2021 fue de -57%, en abril del -51,4% y en mayo de -44,7%. Otro indicador de la importante mejora del consumo es que ha aumentado a pesar de que en estos últimos 4 meses no lo ha hecho el porcentaje anual de peatones en la ciudad. “La mejoría del consumo – señala Beltrán- no se debe al aumento de peatones, sino a un efecto multiplicador del consumo, provocado probablemente por la mejora del estado de ánimo de los ciudadanos, al disminuir las noticias negativas, lo que no evita la fragilidad de la recuperación, expuesta a futuros mensajes positivos o no”.



Si comparamos el consumo acumulado semestral de mayo de 2021 (-44,2%), con el anual acumulado de mayo de 2021 (-57.3%), se vuelve a confirmar la tendencia de recuperación del estado de ánimo positivo y el consumo. En el mismo sentido, la caída semestral acumulada de mayo 2021 fue de -38,5%, frente al acumulado semestral de abril 2021, de -44,2%.



Rebote en Barrios Singulares

Según el iTB, por primera vez durante tres meses consecutivos, se ha producido un rebote en positivo del consumo por encima de los meses preCovid en los Barrios Singulares de Madrid, llegando en mayo a un 58% más de consumo que el registrado en el mes de mayo previo al Covid.



Si se compara con el histórico del Índice TrueBroker en la anterior crisis, todo parece indicar que en Madrid se producirá un rebote durante varios meses, que podría situarse de promedio en el +15%, aunque se repartirá de forma desigual, acelerando el mapa de las zonas comerciales de la ciudad. Así, en las calles ZETa y en los Barrios Singulares, podría haber rebotes del consumo de hasta el +180%, mientras que otras calles de categoría D desaparecerán definitivamente del tejido comercial de las ciudades, y las C pueden perder un 40% de valor comercial y de alquiler de sus locales.



La calle ZETa nº1 de Madrid en mayo ofreció otra noticia positiva, al recuperar el 100% de los viandantes que transitaban en sus calles antes del Covid. Además, registro un consumo superior (+98%) al que se hizo en esta calle en el mes de mayo antes del Covid. “Este comportamiento -indica Beltrán- no sorprende, ya que esta calle fue la primera en ofrecer rebotes aislados en quincenas del año pasado. También es la que más rápido ha recuperado el consumo y la primera en hacerlo de forma sostenida y continuada, quincena a quincena, desde hace más de 3 meses, con rebotes mensuales del +31%, +43% y ahora +98%, y la primera que vuelve a recuperar la totalidad de sus peatones preCovid".



En la calle ZETa nº1, como en el resto de categoría ZETa, se espera que el número de peatones siga aumentando, absorbiéndolos definitivamente de las calles prime, y a la vez también aumentando el multiplicador del consumo, quedando sus peatones y su consumo más elevado y, sobre todo, quedando como las NUEVAS Protagonistas del consumo, adelantando a las calles Prime.



Recuperación por zonas

Por calles, la calle Fuencarral peatonal lideró la Zona Centro Prime, con sólo una caída en este mes de mayo del -0,5% del consumo, pudiendo decir que ya ha recuperado su consumo preCovid. La calle Serrano volvió (con una caída del consumo de sólo el -8%), a liderar el consumo prime en el Barrio de Salamanca. Pero el dato significativo es que tanto Fuencarral, como Gran Vía Callao y Serrano, habrían tenido un rebote técnico positivo del +51%, +70% y +13% respectivamente (si hubieran recuperado el 100% de sus viandantes), mientras que la calle Goya habría tenido una contracción definitiva técnica de -6,7%. Sin que esto signifique que éste vaya a ser su resultado tras el Covid, sin embargo, explica muy bien lo que analíticamente está midiendo el Índice TrueBroker (iTB) desde hace años, un cambio en la forma de tomar decisiones de las personas en las sociedades desarrolladas, que cambian el mapa comercial de las ciudades con nuevas calles y zonas comerciales emergentes, frente a otras que descienden y en algún caso desaparecen.

Madrid exporta la tendencia positiva del consumo al resto de España

La Zona Centro Turística ha tenido una evolución paradójica, como ya había anticipado el Índice TrueBroker. Los madrileños la eligieron como zona de esparcimiento y ocio mientras sufrían las restricciones de movilidad, lo que le llevó a experimentar una mejora del consumo en los meses de marzo (-39%) y abril2021 (-23%), frente al -46% de febrero, que se asoció a la Semana Santa y al buen tiempo de abril. Si embargo, al levantarse las restricciones de movilidad en mayo, el consumo en esta zona ha retrocedido tres meses, hasta un -46,3% del consumo. Los madrileños han empezado a salir, llevando su consumo a otros lugares de España, contagiando la recuperación al resto del país.



Nuevo mapa comercial

La pandemia ha acelerado la eclosión de un nuevo mapa comercial en Madrid, que incluye una nueva zona Prime, integrada por la suma del Barrio de Salamanca más la Zona Centro Local. Por su parte, la Zona Centro Turística queda por debajo de sus valores Precovid, y probablemente siga cediendo viandantes y consumidores a la nueva zona Prime de la ciudad.



Se confirma por otro mes más, que Madrid tiene dos zonas comerciales muy claramente diferenciadas: una, la que suele portar mensajes menos optimistas en el Covid (compuesta por la Zona Centro Turística, las Zonas de Oficinas y las Zonas Residenciales), y la otra, muy positiva, que son las Zona Centro Local, el Barrio de Salamanca y los Barrios Singulares.



La caída del consumo en Zona Centro Turística, provocada por la apertura de la movilidad en la Comunidad de Madrid, contagiará positivamente a otras provincias, inicio de la tendencia positiva en el resto del país. A esto le acompaña el primer rebote positivo trimestral consolidado de una Zona de Madrid (Barrios Singulares), el rebote récord de la calle ZETa nº1 de Madrid del +98% (primera y, de momento, la única en recuperar el 100% de sus viandantes, que se extenderá a otras calles en los próximos meses), y un rebote técnico del consumo (si computamos la aún contracción de los viandantes en Madrid) del Barrio de Salamanca, la Zona Centro Local, la calle Fuencarral peatonal, Gran Vía Callao, Serrano y Madrid.