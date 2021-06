Ringteacher revela las ventajas de aprender inglés por teléfono Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 13:22 h (CET) Se trata de una metodología muy eficaz que aporta una fluidez en el idioma que otros sistemas de enseñanza no consiguen Desde que los responsables de ringteacher pusieron en marcha la empresa hace cuatro años, tuvieron muy claro que había que apostar por un método de enseñanza de idiomas innovador, diferente a los que existían hasta ese momento.

Con esta perspectiva de cambio en el sector crearon un sistema basado en impartir clases de inglés por teléfono, un formato que estaba mínimamente explotado y en cuya implantación en nuestro país la empresa destaca en ser pionera.

A lo largo de este tiempo, Ringteacher ha logrado hacerse un hueco en el competitivo sector de la formación lingüística, gracias a la inversión que ha realizado para desarrollar esta técnica de aprendizaje, que suma múltiples ventajas:

Flexibilidad: no cabe duda de que es uno de los principales valores diferenciales de Ringteacher. El alumno recibe las clases donde y cuando quiere. Solamente necesita un teléfono y agendar la hora a la que quiere que el profesor le llame.

no cabe duda de que es uno de los principales valores diferenciales de Ringteacher. El alumno recibe las clases donde y cuando quiere. Solamente necesita un teléfono y agendar la hora a la que quiere que el profesor le llame. Fluidez: el sistema se centra en el aprendizaje y perfeccionamiento del inglés, centrándose en la parte oral, comprensiva y expresiva, mejorando exponencialmente la fluidez y la manera de comunicarse en inglés.

el sistema se centra en el aprendizaje y perfeccionamiento del inglés, centrándose en la parte oral, comprensiva y expresiva, mejorando exponencialmente la fluidez y la manera de comunicarse en inglés. Seguridad: el sistema está diseñado para que el alumno refuerce su confianza a la hora de hablar en un idioma que no es el materno.

el sistema está diseñado para que el alumno refuerce su confianza a la hora de hablar en un idioma que no es el materno. Formación a medida: a través de un test de nivel online, ringteacher identifica las necesidades de cada alumno para poner a su disposición las clases y el material didáctico más efectivo para su progreso.

a través de un test de nivel online, identifica las necesidades de cada alumno para poner a su disposición las clases y el material didáctico más efectivo para su progreso. Profesores nativos: todo el equipo docente de la compañía es nativo, titulado y especializado en la enseñanza de idiomas. Plenamente implicado, se encarga de motivar a los alumnos en cada una de las sesiones formativas para garantizar el progreso constante de cada uno de ellos, alcanzando un alto porcentaje de productividad y fidelidad.

todo el equipo docente de la compañía es nativo, titulado y especializado en la enseñanza de idiomas. Plenamente implicado, se encarga de motivar a los alumnos en cada una de las sesiones formativas para garantizar el progreso constante de cada uno de ellos, alcanzando un alto porcentaje de productividad y fidelidad. Precio: el alumno recibe la formación desde 5,5 euros la clase, que consta de 25 minutos de conversación telefónica, acceso a un aula virtual para acceder al material didáctico y hacer seguimiento de su evolución, además de elegir profesor y horario, con 5 minutos de antelación y cancelación sin coste. La compañía ha logrado alcanzar un nivel de satisfacción y fidelidad muy alto entre los alumnos y actualmente más de 2.000 clientes confían a diario en el sistema formativo de ringteacher en nuestro país.

Más información sobre ringteacher

Ringteacher es una empresa que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

Ringteacher está formada por una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla y que se apoya en una plantilla de 40 profesores nativos con la formación necesaria para impartir clases.

