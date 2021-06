¿Qué es SAP y para qué sirve?¿Qué perfiles trabajan con SAP?¿Qué empresas usan SAP? Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 12:42 h (CET) ¿Qué es SAP? El Software de Gestión Empresarial Nº1 Mundial Aprender SAP es una garantía profesional. Perfiles SAP un universo laboral para todos los perfiles. Puesto que SAP es aplicado en todas las áreas de la empresa (Finanzas - Tesorería - Control de Gestión - Facturación - Logística - Ventas -Rrhh - Programación - Producción - Mantenimiento - Calidad - Marketing, etc.) cubre multitud de perfiles profesionales ¿Qué Es SAP?

El Sistema SAP o “Systems, Applications, Products in Data Processing”, es un Sistema informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos y más, las principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de una manera exitosa todas las fases de sus modelos de negocios.

El nombre proviene de una empresa multinacional alemana fundada en 1972 por antiguos empleados de IBM. Desde entonces, en nombre de esta compañía conocida mundialmente, los servicios de SAP o 'Systems, Applications, Products in Data Processing' funcionan prácticamente en todos los ámbitos de la administración empresarial.

SAP S/4 HANA la nueva versión de SAP

SAP S/4HANA es una nueva generación de SAP Business Suite que se caracteriza por la simplificación, el aumento masivo en la eficacia y características atractivas como opciones de planificación y simulación en varias transacciones convencionales.

En todo el mundo, SAP S / 4HANA se está convirtiendo rápidamente en el sistema ERP más exitoso. S / 4 HANA es la cuarta suite ERP desarrollada por SAP. Durante más de cuatro décadas, el software de planificación de recursos empresariales (ERP) ha sido el núcleo de SAP.

Módulos SAP S/4 HANA

Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc.

Controlling (CO). Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados, centros de beneficio, etc.

Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc.

Sistema de proyectos (PS). Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc.

Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación de personal, etc.

Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc.

Gestión de calidad (QM). Planificación de calidad, inspección de calidad, certificado de, aviso de calidad, etc.

Planificación de producto (PP). Fabricación sobre pedido, fabricación en serie, etc.

Gestión de material (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, etc.

Comercial (SD). expedición, facturación, etc.

Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se pueden aplicar en todos los módulos. Ver cursos SAP por módulo.

Sectores que usan SAP

La lista de industrias a las que SAP sirve es muy amplia y desde su creación ha ido creciendo desmesuradamente. Al ser tan amplia tanto en sector privado como público, se necesitaría más de un post para explicar las diferentes áreas en las que se aplica. Por eso, se presentan algunas de las más importantes e innovadoras.

Materias primas, minería y agricultura

Gas y petróleo

Químicas

Metalúrgicas

Farmacéuticas

Materiales de construcción, arcilla y vidrio

Construcción pesada

Servicios

Consultorías y software

Sanatorios y hospitales

Sector público No importa el tipo de industria, la función es la misma: organizar todas las acciones que forman parte del plan de la empresa.

Perfiles SAP

Puesto que SAP es aplicado en todas las áreas de la empresa (Finanzas - Tesorería - Control de Gestión - Facturación - Logística - Facturación-Rrhh - Programación - Producción - Mantenimiento - Calidad - Marketing, etc.) cubre multitud de perfiles profesionales.

2 tipos de perfiles:

Funcionales: Asociados a las áreas de una Empresa como Financieros, Logísticos, Recursos Humanos y que no tienen conocimientos importantes de programación o informática.

Técnicos: Asociados a la Programación, Arquitectura del Sistema, Administración del Software, Desarrolladores, es decir perfiles de carácter más tecnológicos o asociadas a las ingenierías informáticas o telecomunicaciones.

Principales perfiles SAP

Usuario SAP: Un usuario SAP es el nivel mínimo o más básico, necesitará tener un conocimiento para sus funciones diarias dentro de un departamento financiero, logístico, rrhh, etc.

Usuario clave SAP o keyuser SAP: Es un super usuario SAP que ya tiene un conocimiento más elevado de SAP y que se acerca a la figura de Consultoría. Normalmente además de conocer el día a día como usuario da apoyo a sus compañeros, formando al resto de usuarios, probando funcionalidades nuevas, creando informes, etc.

Consultor Interno SAP: Es un Consultor SAP experto en el módulo/s correspondiente y que es el máximo responsable de dicho módulo o área SAP dentro de su empresa. Conoce el módulo SAP en su totalidad según sea el Financiero-Controlling-Compras-Ventas-RRHH,etc. Además es el responsable de dar soporte a los usuarios, formarlos, reunirse con el Proveedor SAP para implementar nuevas mejoras, proyectos. Disponer de un Consultor Interno SAP en una empresa es de gran valor a ya que optimiza procesos y puede ahorrar mucho dinero a una Compañía en optimizaciones de procesos SAP y en evitar recurrir a Consultores Externos cuyas facturas son muy elevadas.

Consultor Externo SAP: Forman parte de las Consultoras Tecnológicas y participan en Proyectos de Implantación, Mantenimiento, etc.

Dentro de la Consultoras se comienza la carrera profesional como Consultor Junior, tras varios años se pasa a Consultor Senior, Posteriormente como Jefe de Proyecto.

