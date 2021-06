ALTERNATIC instalará en Valjunquera la primera solución pionera de Smart Village de la provincia de Teruel Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 10:06 h (CET) El Ayuntamiento de Valjunquera ha apostado por la nueva infraestructura tecnológica con la que se va a crear un ecosistema innovador y eficiente que contribuirá al desarrollo social, económico y ambiental de forma sostenible en el entorno rural ALTERNATIC, empresa de energía y telecomunicaciones turolense ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Valjunquera para crear un proyecto innovador en la provincia con una solución basada en IoT (Internet de las Cosas) y otras tecnologías de telecomunicaciones.

Este escenario de I+D tecnológico, es un sistema concebido para optimizar y mejorar tanto los servicios municipales como los de sus vecinos, buscando criterios de eficiencia económica y medioambiental.

El Grupo Alternatic nació hace 9 años en Alcañiz dando servicio de Internet vía Wimax bajo del paraguas de la marca Netllar, poco a poco ha ido creciendo y ampliando las zonas de cobertura, a toda la provincia de Teruel y la zona sur de Zaragoza, y también ofreciendo nuevos servicios relacionados con las nuevas tecnologías.

Valjunquera ya cuenta un sistema de contadores de agua inteligentes, que permiten monitorizar el agua de los depósitos municipales, así como el consumo de los hogares a través de tele lectura, permitiendo detectar fugas y averías en tiempo real.

Para optimizar todavía más el consumo de agua, en los parques y zonas ajardinadas, se implementarán soluciones inteligentes, instalando un sistema de gestión de riego que, a través de un sensor, es capaz de detectar la humedad del suelo y proporcionar agua solamente cuando es necesario.

También se ha creado una red de fibra óptica propia para el Ayuntamiento con una capacidad de 1.000MB entre las sedes municipales, optimizando la conectividad a fin de mejorar los servicios de administración electrónica.

En cuanto al ahorro eléctrico, el municipio ya contaba con luces led instaladas en su alumbrado público, por lo que se realizarán ciertas mejoras para adecuarlas al nuevo sistema de tele gestión que regula las horas de encendido y apagado haciendo un consumo más eficiente todavía.

Otro de los aspectos que se controla la solución de Smart Village Tecnológico es la calidad del aire, a través de sensores medioambientales que verifican su calidad. Además, se han colocado en el Ayuntamiento y en el consultorio médico sensores CO2 Full Indoor con los que detectar las malas ventilaciones que propician la propagación del virus Covid-19.

Todo ello será monitorizado por el mismo Ayuntamiento de Valjunquera a través de una plataforma abierta a ampliaciones, y que ALTERNATIC mantendrá siempre actualizada, ofreciendo a su vez formación, asesoría, seguimiento y soporte.

Proyectos como el de Valjunquera ponen de manifiesto la profesionalidad y el compromiso de las compañías locales con su territorio, apostando por la modernización de las infraestructuras tecnológicas, de hecho, Daniel Giner, responsable de ALTERNATIC confirma que están creando una red LORA con cobertura en toda la provincia de Teruel, para así poder ofrecer los servicios IoT a cualquier sector tanto público como privado, favoreciendo de este modo la implementación de Industria 4.0 y ciudades inteligentes.

