Ahorro con gas natural frente al cambio tarifario en el consumo doméstico, según GE&PE INGENIERIA

lunes, 7 de junio de 2021, 07:06 h (CET) Consumir a cualquier hora sin recargos sustituyendo electrodomésticos por gasodomésticos. Una buena alternativa En el consumo doméstico, el Ahorro que se puede conseguir con el gas natural frente al coste de energía eléctrica con el cambio tarifario es muy importante.

Los electrodomésticos que funcionan con gas natural están muy desarrollados. Por ejemplo los siguientes: lavadora, lavaplatos, frigorífico, vitrocerámica, aire acondicionado y otros. Son los llamados “gasodomésticos”, de los que actualmente ya existe una completa línea, abarcando la gran mayoría de las tareas domésticas.

Por poner un ejemplo de ellos, la lavadora bitérmica. Está equipada con dos tomas de agua, una para el agua fría y otra para tomar directamente el agua caliente del calentador o caldera, por lo que no gasta tiempo en calentar el agua y así se reduce el tiempo de lavado en un 25%, tiempo que restamos del consumo eléctrico en su funcionamiento.

En el resto de “gasodomésticos” el consumo eléctrico también disminuirá considerablemente. Entre un 30 y un 60% en los casos de la vitrocerámica, lavavajillas y secadora.

Con el uso de estos aparatos nos podemos olvidar de tener que consumir en horas nocturnas.

Por todo anterior, GE&PE INGENIERÍA recomienda realizar los estudios particulares con objeto de analizar el cambio al consumo con gas natural, ya que el uso de los gasodomésticos requiere de un sencillo acondicionamiento de la instalación de suministro de gas, para que éste llegue a cada uno de ellos.

En ubicaciones donde no existe distribución de gas natural se puede optar por instalaciones de gas propano, las cuales hay que estudiar cada caso en concreto.

Como conclusión, podemos señalar que este tipo de aparatos son fáciles de instalar, y pueden llegar a reducir un 60% el coste energético de los electrodomésticos.

