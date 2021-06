El Crowdfunding recaudó en España casi 170 millones de euros en 2020 Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 06:03 h (CET) Según el estudio realizado por Universo Crowdfunding, en colaboración con la Universidad de la República (UDELAR)-Uruguay y Universidad de Jaén, "Informe sobre Crowdfunding en España 2020" , el Crowdfunding recaudó en España 167.029.927 € en 2020, un 16,85% menos que en 2019 Vuelven a liderar el listado las plataformas de préstamos (Crowdlending) llegando a los 49.158.300€ recaudados. A continuación se encuentran las plataformas de inversión (Equity Crowdfunding) con 44.548.631€. En tercer lugar se posiciona el Crowdfunding Inmobiliario con 29.319.570 €. En cuarta posición aparece el Crowdfunding de Donaciones con 26.957.162€, mientras que el Crowdfunding de Recompensas con 17.046.264€ cierra la lista.

Por primera vez en varios años se produce un descenso en la recaudación dentro del Crowdfunding en España, vinculada a la situación generada por la Covid-19. Aunque este descenso tiene dos puntos claves, se da principalmente en dos tipos de Crowdfunding, el Crowdlending y el Crowdfunding Inmobiliario, y en ambos casos, la influencia de dos plataformas líderes, Housers y MytripleA. Sus descensos, han arrastrado la recaudación general, cuando antes la ampliaban claramente.

Pese a esta reducción en la recaudación, el Equity Crowdfunding se ha mantenido firme y con campañas récord de recaudación, mientras que el Crowdfunding de Recompensas y el de Donaciones, han aumentado su recaudación.

Además, sectores como el Crowdfunding de préstamos y el Inmobiliario han visto como se diversificaban las inversiones y se ponían en marcha nuevas plataformas, lo que anima a pensar que este 2021 será un gran año para el Crowdfunding.

El Crowdlending sigue líder, pero casi empatado

Con una cuota del 29,43% del dinero recaudado vía Crowdfunding en España, el Crowdfunding de préstamos sigue siendo el líder en la recaudación en España, pese a haber reducido el dinero prestado en un 40% con respecto a 2019, donde recaudo 82.480.570€, frente a los 49.158.300€ de 2020. Grandes plataformas líderes que han reducido su recaudación son las que justifican ese descenso. La mayoría de las plataformas se han mantenido y en este 2021 empiezan a despegar.

Una mayor diversificación del sector conlleva un peso menor de grandes plataformas, menos dependencia de ellas, así como más opciones de prestar e invertir.

Las tres plataformas líderes son MytripleA, October y Grow.ly, reduciendo las recaudaciones en los tres casos.

El Equity Crowdfunding rozando el primer puesto

Con una cuota de mercado de 26,67%, el Equity Crowdfunding casi consigue situarse como el nº1 en 2020. Esto se ha producido gracias a la diversificación de plataformas que están consolidadas en el mercado en España, así como una estabilidad en las inversiones que suelen ser a medio y largo plazo, lo que ha supuesto recaudar en 2020 44.548.631€, apenas un 6% menos que en 2019.

Con respecto al Top 3, tienen una sorpresa muy interesante. La plataforma líder en España en Equity Crowdfunding 2020 es Capital Cell, una plataforma vertical centrada en proyectos de salud y biotecnología con sede en Barcelona y cuyo crecimiento en 2020 ha supuesto sobrepasar a otras plataformas generalistas, siendo ya un referente en toda Europa.

Socios Inversores, garantía de estabilidad, combina normalmente el primero y segundo puesto, este año se sitúa en segunda posición, con un crecimiento sostenido y constante.

Por último Fellow funders se posiciona en tercer lugar.

Crowdcube ha sufrido un retroceso importante en 2020 en España, aunque están seguros de que en 2021 volverá a pelear por el Top 3. Otras plataformas que se han mantenido estables han sido The Crowd Angel (ahora llamada Dozen Investments) o La Bolsa Social.

Crowdfunding inmobiliario, retroceso

Si Housers crece mucho, el sector crece mucho, pero cuando la recaudación de esta plataforma baja, todo el sector se resiente. Eso ha pasado hasta ahora.

El 17,55% del dinero recaudado en Crowdfunding en España durante 2020 fue a través del Crowdfunding Inmobiliario, centrado en 29.319.570€, un 26,31% menos que en 2019. Una fuerte bajada que se explica casi en exclusividad por la excesiva dependencia de una única plataforma.

Por otro lado, la parte positiva ha sido la aparición de nuevas plataformas de Crowdfunding Inmobiliario, que ya han empezado a financiar decenas de proyectos, diversificando opciones y riesgos, equilibrando la recaudación entre varias plataformas, y preparando el terreno para que durante este año 2021, el Crowdfunding Inmobiliario vuelva a crecer en un sector con muchos más actores.

Este año 2020 las tres plataformas destacadas son Housers, Urbanitae y Wecity. Otras plataformas como Civislend, Icrowdhouse o Stockcrowd ya se han posicionado de forma estable.

Crowdfunding de donaciones, el rey de 2020

Sin lugar a dudas, la digitalización que necesitaban las entidades sin ánimo de lucro dio un salto clave en 2020, donde este tipo de Crowdfunding creció casi un 80% con respecto a 2019, llegando a los 26.957.162€ recaudados, todo un récord que debería reforzarse en 2021.

Diversas plataformas ofrecen sus servicios en este tipo de Crowdfunding, destacando en el Top 3 Stockcrowd, Teaming y MiGranoDeArena. También se encuentran otras plataformas a destacar como son Kukumiku, WorldCoo o el generador de plataformas para recaudar fondos Crowdants, que ha aumentado la recaudación en muchas de las plataformas que utilizan su tecnología en más de un 110% en 2020, combinando tecnología con asesoramiento y formación.

Crowdfunding de recompensas, crecimiento

Con un 10,21% del dinero recaudado en 2020 centrado en 17.046.264€, un 7% más que en 2019, este tipo de Crowdfunding no solo aguanta la pandemia, sino que crece con récords de recaudación en el último trimestre de 2020.

Más que consolidado, sigue creciendo llegando a sectores todavía sin explotar, como los emprendedores que montan nuevos negocios o proyectos.

El líder, nuevamente, es Verkami, superando los 5 millones de euros recaudados, tras diez años en el sector, es una referencia de saber hacer, profesionalidad y seguridad. Las plataformas que le siguen son Kickstarter e Indiegogo.

Plataformas de Crowdfunding activas en España, suben

Pese de lo que se pueda pensar, en 2020 se aumento el número de plataformas activas de 50 en 2019 a 59 en 2020. Se ha de tener en cuenta que en años anteriores se produjeron cierres de diversas plataformas por diferentes causas, mientras que en 2020 muchas se han mantenido, creciendo el número y tendiendo cada vez más a la verticalización, profesionalización y nuevos modelos de negocio.

Esta tendencia continuará en 2021 y en los próximos años, con cada vez más plataformas verticales en todos los tipos de Crowdfunding, con plataformas exclusivas para patrimonio como https://crowdfunding.hispanianostra.org/ u otras para proyectos éticos como https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/

Cuanto más cerca este una plataforma de su comunidad, más opciones tiene de alcanzar el éxito.

Nueva regulación en Europa

Durante este año 2021 y principios de 2022, por fin, se implementará una regulación unitaria en toda Europa, lo que permitirá que una plataforma creada en España, pueda operar en todos los países de la Unión Europea, y viceversa. Crear plataformas de Equity Crowdfunding o Crowdlending será mucho más fácil, ahondando por tanto en esa tendencia de las plataformas verticales por sectores, comunidades o espacios geográficos (ej. regiones o incluso ciudades).

La mayor recopilación de datos sobre Crowdfunding en España

Universo Crowdfunding en colaboración con Universidad de la República (UDELAR)-Uruguay y Universidad de Jaén, y con el apoyo del generador de plataformas de Crowdfunding Crowdants.com se han propuesto recopilar todos los datos de interés en relación con el Crowdfunding en España. Inicialmente cualquier persona podrá disponer de forma gratuita del informe sobre Crowdfunding en España en 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Universo Crowdfunding no se hace responsable de la veracidad de los datos incluidos en el informe.

DESCARGAR EL INFORME CROWDFUNDING EN ESPAÑA 2020.

www.universocrowdfunding.com

