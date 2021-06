Prestamo Capital, la fintech de moda que ofrece una solución real como préstamo sin aval

Las situaciones que motivan solicitar préstamos sin aval suelen ser, la mayoría de veces, para comprar productos de valor, para emprender, aceptar una herencia o reunificar deudas. Esta consulta es muy habitual en situaciones parecidas porque no obliga a involucrar a personas que respondan ante posibles contratiempos.

La necesidad de encontrar vías de financiación rápidas para proyectos o situaciones concretas en el día a día, ya sea a nivel particular o de empresas, obliga a muchas personas y emprendedores solicitar créditos a bancos. En muchas ocasiones, estos no se gestionan de manera ágil, o bien, el banco no autoriza ese trámite y son necesarias otras opciones más flexibles.

Para dar respuesta a ello, Prestamo Capital lanzó una nueva propuesta en el mercado español. Se trata de una vía alternativa de financiación, que corresponde a lo que denominan como préstamos con garantía hipotecaria, que consisten en préstamos de capital privado con un inmueble como garantía y se dirige tanto a empresas, como autónomos o particulares.

Préstamo con inmueble como garantía El éxito de esta alternativa reside, en gran parte, en la rapidez y flexibilidad que ofrece. En este sentido, es posible solicitar desde quince mil euros a un millón de euros y se programan unos cómodos plazos, de uno a veinte años, dependiendo del caso.

Los profesionales que respaldan Prestamo Capital son abogados y economistas, todos sus préstamos se firman ante notario todos los préstamos y están registrados en el Banco de España.

Además, una de sus ventajas es que, a diferencia de otras vías de financiación, no tienen en cuenta los listados ASNEF o RAI, sino que proponen otros requisitos para poder ofrecer soluciones a personas y empresas que, hasta la fecha, no lograban financiarse a través de otros métodos tradicionales. Entre estos requisitos, se encuentran disponer de un inmueble en propiedad como garantía, un documento de identidad y un comprobante de ingresos estables para poder hacer frente a las cuotas que se pacten.

Para que el inmueble sea idóneo para poder corresponder como garantía, este no tiene que tener ninguna carga o muy poca hipoteca pendiente, sin superar el 30% del valor de la propiedad.

Según los expertos de Prestamo Capital, una de las dudas frecuentes es si se puede solicitar un préstamo mediante la vivienda de un familiar como garantía. En estos casos, los profesionales explican que sí es posible, aunque el familiar debe estar de acuerdo para utilizar el inmueble como garantía de ese préstamo y los dos tendrán que firmar la documentación.

Préstamo Capital nació para ofrecer soluciones más flexibles de financiación mediante un modelo disruptivo en España. Como Fintech, la empresa prioriza, ante todo, el valor de ofrecer un trato totalmente personalizado y cercano para el cliente, donde destaca un servicio que tiene en cuenta la tecnología para analizar y seguir mejorando el servicio según las necesidades de los clientes. Entre los valores que defienden, destaca la transparencia, la honestidad, la innovación y la profesionalidad durante todo el proceso.