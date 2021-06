Aprender a vender en la actualidad: ¿En qué consiste un closer de ventas? Emprendedores de Hoy

El closer de ventas consiste en un profesional necesario. Desde que inició la pandemia, la posibilidad de vender un producto o servicio ha sido más necesario que nunca. El objetivo ha consistido en reinventarse y seguir encontrando un lugar en el mercado. Esta necesidad ha afectado a todos los sectores, y en especial a aquellos que han tenido que digitalizarse por obligación. Por ello, un profesional “closer de ventas” ha visto incrementada su popularidad en los últimos meses.

Virginia Hidalgo es mentora y closer de ventas con más de 20 años de experiencia y ayuda a las personas a convertirse en estrellas vendedoras para poder ganar “libertad”. En su página web, ofrece una MasterClass en donde explica, detalladamente, el efectivo método con el que ayudó a sus clientes a obtener más de cinco millones de euros en ganancias el año pasado.

La especialista expone el aumento de la preocupación conjunta que viven las empresas y profesionales para lograr consolidar sus ventas durante esta temporada, de modo que esta profesión seguirá experimentando una evolución en el tiempo.

Virginia Hidalgo, closer de ventas con trayectoria Virginia Hidalgo cuenta con más de dos décadas en el mercado de las ventas. La profesional expone en diferentes entrevistas que ha tenido la oportundiad de conocer todas las estrategias para vender productos y servicios de forma efectiva a lo largo de su experiencia. Ella ha trabajado con los grandes referentes del mundo del marketing.

Hidalgo ha dejado claro que un closer de ventas con potencial no se limita solo a vender, sino que establece un vínculo con el cliente a través de la buena comunicación, entiende sus necesidades, lo acompaña en todo el proceso de compra y hace todo lo que está en sus manos para fidelizarlo. Es, precisamente, la combinación de pequeños elementos lo que convierten una venta en una fidelización y cliente satisfecho.

La experta en cierre de ventas sabe que vender no es tarea fácil en ciertas ocasiones, pero que una persona bien formada puede conseguirlo. Para ello, entra en juego el papel de un closer de ventas, quien tiene un control absoluto sobre las técnicas a utilizar sin perder una actitud positiva y mucha disposición. En la clase magistral que Virginia Hidalgo ofrece, revela las claves infalibles para un cierre de ventas exitoso.

El objetivo de esta reconocida closer de ventas es ofrecer estrategias de marketing y de ventas a los emprendedores para que sus negocios sean rentables.

Virginia Hidalgo prepara al mejor comercial 4.0 Virginia Hidalgo es especialista en la formación del que ella misma bautiza como “comercial 4.0.” Esta figura da respuesta a las nuevas necesidades del mercado, que precisan de vendedores adaptados al siglo XXI, capaces de dominar las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

Hidalgo ofrece una formación para comerciales 4.O para lograr que capten potenciales clientes y lleguen al objetivo final: vender un producto o servicio.

Claves para ser un closer de ventas exitoso según la especialista Virginia Hidalgo Un closer de ventas es un profesional que tiene la capacidad de aumentar considerablemente el flujo de las ventas de una empresa o de su propio negocio.

Para ser un closer de ventas, primero que nada, se debe tener una visión innovadora y utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo. Resulta imprescindible tener empatía con los clientes, ponerse en sus zapatos, atender sus quejas y hacerles sentir que son la prioridad.

Es importante recordar que un closer de ventas debe conocer todos los detalles y características del producto o servicio que se vende, de modo que se puedan adaptar las técnicas de persuasión en cada caso.

Virginia Hidalgo ofrece las técnicas y herramientas necesarias para que los profesionales adquieran la posibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado mediante el equilibrio de la comunicación y la tecnología.



