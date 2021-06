AtlasVital, reconocida a nivel nacional por sus innovadores tratamientos para el dolor de espalda Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de junio de 2021, 20:05 h (CET)

El dolor de espalda es uno de los problemas de salud más comunes entre los ciudadanos que visitan consultas médicas. De hecho, se conoce que es una de las principales causas de baja laboral en España. Existen dolores de espalda diferentes, dependiendo de la zona de la columna vertebral que esté afectada. El dolor de espalda alta corresponde a las vértebras cervicales, mientras que el dolor de espalda media afecta la zona dorsal y el dolor de espalda baja, la zona lumbar de la espalda.

Para las personas que sufren de dolores de espalda, existen tratamientos que hacen mejorar el dolor hasta hacerlo desaparecer. En esto son especialistas los profesionales de Clínica AtlasVital, quienes cuentan con una experiencia de más de 20 años en tratamientos de terapia manual y corporal. La Clínica, ubicada en Fuenlabrada, Madrid, trata los dolores de espalda a partir de la alineación del Atlas y la descomprensión vertebral computerizada o Spinemed.

¿Por qué Clínica AtlasVital es pionera a nivel mundial? Clínica AtlasVital nace como consecuencia directa de la inquietud que tiene su equipo médico, compuesto por profesionales del mundo de la osteopatía, la fisioterapia y la traumatología, lo que sirve para recoger lo mejor de cada especialidad y así adaptarse a las necesidades que presente cada paciente. Clínica AtlasVital es un centro pionero no solo en España sino a nivel mundial, ya que son los únicos que ofrecen al cliente alineación de Atlas, descomprensión vertebral computerizada Spinemed e hidrotomía percutánea.

Con experiencia en técnicas como la osteopatía para alinear el Atlas, el equipo de Clínica AtlasVital se dio cuenta de que únicamente se conseguía una liberación y un ligero arrastre del Atlas, pero no una alineación de este efectiva y duradera en el tiempo. Por este motivo, en 2012, el equipo se interesa una técnica suiza, que tras comprobar su eficacia viajando a Suiza, deciden traer a España para empezar a aplicarla en pacientes con dolores de espalda y otras patologías. Fruto de la constante evolución, el equipo decide traer en 2016 el sistema de descomprensión vertebral computerizada o Spinemed. Este sistema logra poner la columna vertebral en una situación óptima para que los discos intervertebrales vuelvan a su posición y estado original.

Resultados inmediatos con solo 1 sesión Los profesionales de Clínica AtlasVital siguen formándose y están en constante evolución para conocer las nuevas técnicas que aparecen en el sector y para tratar ciertas afecciones como el dolor de espalda. Desde la página web oficial de la Clínica apuntan que con una sola sesión en su centro, es posible conseguir resultados satisfactorios que no se lograrían ni con 100 sesiones convencionales.

La Clínica cuenta con unas modernas instalaciones que incluyen los mejores y más modernos aparatos, que ayudan a obtener los mejores resultados. Actualmente, el centro cuenta con más de 2.000 clientes satisfechos que avalan los resultados que se obtienen gracias a la alineación de Atlas, la descomprensión vertebral computerizada, la hidrotomía percutánea, la infiltración de plasma rico en plaquetas y los tratamiento con ozono entre otros tratamientos. Para los profesionales de Clínica AtlasVital, lo más importante es cuidar de sus pacientes, para ello ofrecen las más sofisticadas técnicas a partir de las cuales el dolor de espalda puede no suponer un problema en el día a día nunca más.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.