El take away y el delivery, protagonistas de los hábitos de consumo actuales según los expertos

viernes, 4 de junio de 2021, 15:26 h (CET) A consecuencia de la pandemia y el confinamiento, el sector de la restauración y la hostelería ha tenido que readaptarse y optar por otros servicios para sacar adelante sus negocios A consecuencia de la pandemia y el confinamiento, el sector de la restauración y la hostelería ha tenido que readaptarse y optar por otros servicios para sacar adelante sus negocios. O uno se reinventa o se cae en la crisis. Los datos lo dicen todo. Concretamente la pérdida de 7.000 millones de euros de ventas sólo entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020, comparado con el mismo periodo del año pasado. Así se recoge en el III Anuario de la Restauración de Marca elaborado por Marcas de Restauración, The NPD Group y KPMG.

De ahí, y unido a la tendencia ya totalmente instaurada en España del teletrabajo, las opciones de ‘delivery’ y/o ‘take away’ han ido ganando puntos en el último año hasta convertirse en algo habitual en muchos de los establecimientos que anteriormente ni se lo habían planteado. Las preferencias del consumidor están cambiando y en restaurantes como Espiedo, asador de pollos madrileño, han introducido este servicio entre su oferta diaria. Según la segunda edición del Barómetro de Tendencias en Restauración, impulsado por Unilever Food Solutions, junto con Facyre y Hostelería de España, el ‘delivery’ se consolida en España en el 2020: el 23% de los españoles asegura que incrementó el pedir comida a domicilio durante el confinamiento.

Así, volviendo a Espiedo, a sus menús del día y variados, donde prima el pollo como protagonista pero con otras opciones y combinaciones variadas así como su menú a la carta tanto en el local como en su terraza, se une la posibilidad de hacer el encargo con anterioridad e ir a recogerlo así como el comentado servicio de ‘delivery’ o entrega a domicilio a través de diversas plataformas. Lo fundamental es adaptarse a las necesidades actuales del cliente con un horario, además, totalmente flexible que abarca desde el desayuno a la merienda (de 8 horas a 18 horas).

Tanto es así que han introducido los fines de semana una carta de hamburguesas hechas con pan de brioche en su parrilla de carbón, técnica que claramente marca la diferencia.

Sin olvidar que, en cuanto a preferencias, la comida tradicional es actualmente la primera opción en España según el Barómatro de Tendencias en Restauración (para el 54% de los españoles), lo que siempre suma puntos a establecimientos como Espiedo.

