¿Cómo buscar un cuidador para una persona mayor o discapacitada? Por Servicios Domésticos Quality

​El cuidador de una persona mayor o discapacitada, ¿cómo debe ser? ¿Dónde buscar un cuidador para personas mayores? Cuidar de las personas mayores y/o discapacitadas no es un trabajo fácil, a menudo ocurre que, o bien la familia está demasiado ocupada, vive lejos y no puede, o simplemente no quiere hacerlo. Sea cual sea el motivo, por el cual se recurre a un servicio doméstico especializado para este trabajo, hay que tener en cuenta que debe cumplir ciertas condiciones. ¿cuáles son?

¿Quién es el cuidador de ancianos y discapacitados?

¿Cómo debe ser el cuidador de una persona mayor?

¿Qué responsabilidades puede tener un cuidador de ancianos?

Un cuidador de personas mayores o discapacitadas es una persona capaz de atender las necesidades cotidianas de su cliente de forma especializada y capacitada.

No es un trabajo fácil, y a menudo ocurre que los ancianos son también discapacitados, por lo que se requieren conocimientos de enfermería y medicina.

La empatía y la apertura a la gente también son muy importantes, y aunque esta profesión suele estar infravalorada, sobre todo en España, es muy popular en el extranjero. Sin embargo, en España también se pueden encontrar empresas de servicios relacionados con el cuidado de personas mayores, pero antes de tomar esta delicada decisión, conviene saber en qué hay que fijarse a la hora de elegir.

¿Cómo debe ser un cuidador de ancianos?

Esta es, probablemente, una de las preguntas básicas que se hace cualquiera que busque a alguien que cuide de sus allegados. ¿Cómo debe ser un cuidador de ancianos y discapacitados? ¿Qué cualidades deben tener? ¿Qué cualidades deben poseer? Es importante guiarse sobre todo por el bien de los ancianos y los discapacitados, y el cuidador debe cumplir ciertos criterios.

En primer lugar, aunque no se exige a estas personas una formación especializada en este campo, sin duda será bien recibida (cursos, formación), ya que demostrará el compromiso de dicha persona y el hecho de que piensa seriamente en el cuidado de otro ser humano y que no es un capricho momentáneo. Además de la formación, también son importantes los conocimientos y la experiencia en el cuidado de personas con necesidades especiales. Un cuidador cualificado está capacitado para realizar tareas médicas básicas, como poner inyecciones, conectar a las vías intravenosas, etc.

Sin embargo, si las exigencias son menores y se busca a alguien que, por ejemplo, sólo se encargue de cuidar a esa persona, preparar las comidas y hacer la compra, se puede elegir a una persona sin experiencia y sin una preparación especial.

Además, un cuidador de ancianos debe tener una serie de rasgos de carácter específicos, como la empatía, la paciencia y la franqueza. También deben demostrar buena salud, ya que este no es un trabajo fácil, y disponibilidad, porque a veces es necesario prestar atención incluso por la noche.

¿Qué responsabilidades puede tener un cuidador de ancianos?

Las responsabilidades de un cuidador de personas mayores o discapacitadas pueden variar, dependiendo de las necesidades que tenga la persona. Así, cabe mencionar en primer lugar que los cuidados pueden ser por horas, por ejemplo, cuando el cuidador acude sólo en momentos puntuales y ayuda en las actividades básicas.

También puede ser necesaria la asistencia las 24 horas del día, en la que un cuidador o incluso personal de asistencia vive con la persona mayor y la atiende durante las 24 horas. A veces puede ser necesario el cuidado de una enfermera profesional o, como último recurso, una residencia de ancianos puede ser también una opción.

La forma de atención puede variar y también las responsabilidades. Pueden limitarse a cocinar y hacer la compra, pero también puede ser necesario administrar los medicamentos, cronometrarlos, medir la presión arterial, así como cuidar de la persona mayor, buscarle actividades, ayudarle con el aseo diario (lavarse, vestirse), alimentarla, asearla o incluso hacer ejercicio.

Antes de elegir a un cuidador para que atienda a esa persona, hay que pensar detenidamente en el tipo de ayuda que se desea y en lo que la persona necesitará en esa situación concreta.

¿Dónde encontrar un cuidador para una persona mayor o discapacitada?

No es tan difícil, actualmente, hay muchas más oportunidades. Hay muchas personas que anuncian su disposición a prestar cuidados en Internet, lo que se puede comprobar perfectamente por el número de anuncios y búsquedas de empleo. También se pueden encontrar empresas especializadas en la contratación de cuidadores y en la búsqueda de empleo para ellos. Se trata de una buena opción porque el personal de estas agencias suele tener la experiencia, los conocimientos, las cualificaciones y las competencias necesarias.

A veces es posible solicitar al estado o a la comunidad atención de personas mayores. Sin embargo, el inconveniente es que para contar con esa ayuda hay que cumplir ciertas condiciones, y esto no siempre es posible. Otra opción es la ayuda de una enfermera cualificada, pero incluso en este caso no siempre será una buena solución, sobre todo cuando la persona mayor no necesita la ayuda de una persona tan cualificada.

Lo mejor es buscar un cuidador de ancianos y discapacitados en una empresa especializada en servicio doméstico. Hay multitud de empresas que ofrecen estos servicios, agencias que se ocupan de la contratación profesional de cuidadores cualificados.

La agencia indicada seleccionará un cuidador adecuado para la persona mayor sobre la base de una entrevista realizada con la familia. La predisposición de la familia y la necesidad de asistencia se determinan mediante los formularios que la familia rellena.

En muchos casos, los interesados reciben varios perfiles de cuidadores y pueden seleccionar la mejor empleada de hogar adecuada para sus necesidades. Una vez seleccionada la persona adecuada, la familia firma un contrato con la agencia. Después, la persona contratada puede empezar a trabajar en el domicilio de la persona mayor.

Las empresas de asistencia ayudan con todo el papeleo y los cuidadores reciben asistencia las 24 horas del día por parte de los coordinadores. Es una solución muy segura tanto para la familia como para el cuidador.

La sociedad está envejeciendo y, por tanto, cada vez más personas necesitan o necesitarán una asistencia adecuada. Por ello, merece la pena recurrir a la ayuda de profesionales y confiar en su experiencia en la atención domiciliaria.