Artículos imprescindibles para una decoración vintage

viernes, 4 de junio de 2021, 15:02 h (CET) La empresa Kendra Decor especializada en mobiliario y artículos vintage, retro e industrial, expone los artículos de decoración imprescindibles en el hogar para conseguir un espacio vintage Una habitación con estilo vintage es mucho más que un espacio lleno de piezas antiguas. No se trata solamente de acumular objetos con apariencia antigua, hay que tratar de combinar uno con otro creando así un espacio armonioso y en sintonía. Encontrar un equilibro entre piezas con historia y otras más actuales. Hay multitud de elementos que se pueden incorporar para conseguir una decoración vintage y empresas como Kendra Decor conocida por su gran variedad de artículos vintage, ayuda a aquellos que quieren introducirse en este mundo con algunos de las piezas que no pueden faltar para llegar a este estilo. A continuación, se presentan los artículos que, según Kendra Decor, son imprescindibles para una decoración vintage:

Las lámparas tanto de techo como las de pie pueden llegar a ser un factor determinante a la hora de decorar para este estilo. Los diseños de la época se basan en lámparas sobre todo de araña y de materiales como el metal y la madera.

tanto de techo como las de pie pueden llegar a ser un factor determinante a la hora de decorar para este estilo. Los diseños de la época se basan en lámparas sobre todo de araña y de materiales como el metal y la madera. Sillas y sillones . Muy al estilo de muebles con aspecto decadente o con acabados “desgastados”, incluir tapizado a juego con el resto de los colores de la habitación.

. Muy al estilo de muebles con aspecto decadente o con acabados “desgastados”, incluir tapizado a juego con el resto de los colores de la habitación. Siempre tiene que haber un elemento estrella en la decoración vintage, y eso podría ser una mesa bajera de salón con un toque industrial o de madera desgastada para aquellos que prefieren la madera en vez del metal.

con un toque industrial o de madera desgastada para aquellos que prefieren la madera en vez del metal. Las cortinas también es uno de los elementos de decoración imprescindible para este estilo dándole siempre el toque vintage, combinándolo con el resto de mobiliario de la habitación como por ejemplo el tapizado de las sillas. Estos son algunos de los principales artículos que según Kendra Decor son necesarios para una habitación estilo vintage. Aparte de ello, no hay que olvidar que para conseguir una decoración vintage es esencial que se utilicen materiales como son el metal y la madera ya que es algo muy identificativo de este estilo, al igual que el uso de los colores claros.

En la página web de Kendra Decor se podrá encontrar todo tipo de mobiliario y decoración vintage y más información sobre lo que se necesita saber para llegar el estilo vintage.

