Perchas para ropa: un elemento indispensable para cualquier armario, por PERCHAS GORDO

viernes, 4 de junio de 2021, 14:35 h (CET) Las perchas para ropa son piezas de mobiliario doméstico que forman parte de los armarios y a las que se suele no prestar mucha atención. Por lo general, se trata de una colección de perchas con diversos tamaños y formas, que se utilizan para colgar ropa, pantalones, abrigos, faldas, etc. Las perchas para ropa bien elegidas no sólo permitirán una gestión óptima del espacio del armario, sino que también ayuda a cuidar el aspecto y a alargar la vida de las prendas. Gracias a las perchas, las prendas de vestir no perderán su forma, y se evita que la ropa más delicada tenga que ser planchada justo después de sacarla del armario.

Cabe recordar que actualmente se pueden encontrar perchas de maderas elegantes y funcionales que se adaptan a cualquier estilo. Gracias a ellas, el interior del armario siempre tendrá un aspecto impecable y estético cada vez que se tenga que hacer el cambio de armario.

¿Por qué elegir perchas de madera?

Uno de los aspectos más importante de las perchas de madera, son una buena opción en términos de ecología, después de todo, su materia prima es la madera.

Lo más importante es que la percha de madera se adapte a las necesidades de cada usuario. Algunas ventajas que hay que tener en cuenta para elegir las perchas de madera:

Prestar atención si tiene un travesaño y ranuras de madera en los brazos: Estos dos elementos añadidos pueden aumentar la funcionalidad de las perchas. Algunas perchas de madera, tienen el travesaño cubierto con una capa antideslizante , lo que hace más difícil que la ropa se deslice.

Estos dos elementos añadidos pueden aumentar la funcionalidad de las perchas. Algunas perchas de madera, tienen el travesaño cubierto con , lo que hace más difícil que la ropa se deslice. Comprobar también el gancho: El gancho de la percha debe ser lo suficientemente fuerte, estable, seguro, también será una ventaja si es de acero inoxidable.

El gancho de la percha debe ser lo suficientemente fuerte, estable, seguro, también será una ventaja si es de Las perchas de madera son mucho más resistentes, duraderas y no se doblan , lo que significa que mantienen la forma exacta de la ropa.

, lo que significa que mantienen la forma exacta de la ropa. Gracias a su gran resistencia, se utilizan en ropa más pesadas como abrigos de invierno, chaquetas y vaqueros. Este tipo de percha ofrece muchas posibilidades y garantiza una mayor fiabilidad. Por supuesto, una percha de madera sencilla y básica también será una buena opción.

¿Son una buena idea elegir perchas de maderas para los armarios?

Las perchas de madera tienen un aspecto elegante y un olor característico a madera cuando se abre un armario lleno de ellas.

Lo más importante es que se consiga una percha que sea duradera, que no dañe los tejidos de la prenda y que no se deforme. Las perchas deben ser de gran calidad para que se la ropa siempre esté en perfecto estado y no se deforme.

Perchas de madera para prendas de invierno

Abrigos, chaquetas, etc. Este tipo de prenda necesita un “soporte" adecuado, y desgraciadamente algunos tipos de perchas no pueden proporcionarlo. En este caso, las perchas de madera son la mejor opción.

Se trata de perchas de madera macizas con un ensanchamiento característico en sus extremos. Las perchas de este tipo están perfiladas de tal manera que se asemejan a una silueta humana. Esto evita la deformación indeseada de las prendas de invierno en la línea de los hombros, ya que durante el almacenamiento en el armario se disponen de forma similar a la del cuerpo.

Además, la sólida fabricación de las perchas de madera garantiza que las prendas más pesadas de materiales gruesos no se deslicen hacia el fondo del armario, arrugándose o perdiendo su forma.

Perchas de madera: ideal para trajes de empresas

¿Importa a un hombre qué tipo de perchas hay en el armario? Por lo general, no mucho. Esto no debería ser así, sobre todo cuando el trabajo requiere un código de vestimenta adecuado, y el armario está lleno de trajes y camisas.

Para los trajes elegantes, las perchas de madera pueden soportar fácilmente el peso de la chaqueta, son las que mejor funcionan. Esta percha debe tener también un travesaño para colgar los pantalones.

Una buena opción es que esté forrada de tela, o que tenga molduras en la parte superior. Esto asegurará que los pantalones no se resbalen.

En lo que respecta a las perchas de madera para trajes, presta especial atención a su longitud. Una percha demasiado corta no mantendrá los hombros en una forma óptima, mientras que una demasiado larga los empujará hacia fuera. Todo esto puede hacer que la chaqueta se ajuste mal a la figura.

Para colgar camisas únicamente, bastará con una percha de perfil estrecho. En este caso, el material ideal también puede ser la madera, es importante que dicha percha esté doblada en ángulo. Esto mantendrá el cuello en su sitio y la camisa como nueva durante mucho tiempo.

Hacer que el armario tenga estilo

Las perchas de madera resaltan perfectamente el estilo y la elegancia de los interiores de los armarios, estos modelos de perchas también suelen elegirse para hoteles.

Además, las perchas de madera no tienen por qué ser de su color natural. En el mercado se encuentra una amplia gama de colores diferentes de madera, por lo que es fácil conseguir variedad para la decoración de cada habitación.

Tanto si se desea que las perchas sean de madera de nogal, más oscura o clara, se encontrara un producto que se ajuste a cada necesidad.

Un armario bien organizado con elegantes perchas de madera hará que elegir la ropa cada día sea una experiencia mucho más agradable.

Las perchas de madera son duraderas

A diferencia de las perchas de plástico, que pueden estropearse con el tiempo, las perchas de madera tienen mayor resistencia y son más duraderas, tanto para prendas delicadas como prendas pesadas durante todo el tiempo que la prenda no esté en uso. Esto se debe principalmente a que las perchas de madera se fabrica de una sola pieza de madera de alta calidad, como la madera de haya.

Tanto la calidad de la madera como el diseño son factores clave a la hora de elegir perchas.

Para concluir, hay que tener en cuenta que las perchas de madera tienen diferentes acabados, y cada opción tiene sus ventajas.

Para los particulares, comercios, tiendas, hoteles, etc., que buscan perchas duraderas con estilo, es mejor optar por perchas de madera, ya que realzan el aspecto elegante de los armarios y darán un toque distintivo. Y aunque pueda parecer un detalle insignificante, también se apreciará la coherencia en el aspecto. Pero lo más importante es que las perchas de madera mantendrán la ropa en un estado impecable durante todo el periodo de almacenamiento.

