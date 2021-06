Quesos TGT: recetas con queso para todos los días Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 14:18 h (CET) TGT, la marca por excelencia de los quesos en nuestro país, descubre los motivos para incorporarlos en la alimentación diaria. Homenaje al queso de todos los CheeseLovers: recetas con queso para todos los momentos del día Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de los lácteos, una fecha señalada en el calendario de todos por la gran importancia de la leche y sus derivados en la alimentación.

Sobre los beneficios del queso

El queso es una de las principales fuentes de calcio, un mineral fundamental para la salud de los huesos y de los dientes. Además, la absorción del calcio se ve favorecida por la proteína que contiene el queso.

Existen, además, múltiples variedades de quesos, tantas que según el director técnico de Desarrollo e Innovación de TGT Quesos, Mario Sánchez, “Se innova para ofrecer las más selectas y apetitosas especialidades, respondiendo a las necesidades del mercado, y creando nuevas tendencias. La oferta de quesos TGT es casi inacabable y todos aquellos que disfrutan comiendo queso tienen en la marca un aliado”.

Entre los quesos más característicos de TGT, como Ahuyentalobos, a base de leche cruda de oveja y madurado 8 meses con un tratamiento en superficie basado en aceite; clásicos, con denominación de origen como Tío Resti, Ronkari o El Galán; la joya Leyendas del Baztán, considerada la tradición de un oficio centenario convertido en arte, con leche cruda de oveja, trufa negra, txakolí y cerveza tostada o tan innovadores como las de Oh My Cheese, combinación de queso de cabra con rellenos de mermelada de frambuesa, higos y naranja.

Cómo incluir el queso en la dieta diaria

Coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial de los lácteos, aquí una serie de consejos para incluir el queso en la alimentación diaria:

Se dice que el desayuno es la comida más importante del día, que nunca se debería saltar y en la que es recomendable incorporar alimentos variados que aporten la energía necesaria para afrontar la jornada con fuerza. El queso es perfecto para conseguirlo , además de sus muchos otros beneficios, como el calcio y los nutrientes que contiene.

además de sus muchos otros beneficios, como el calcio y los nutrientes que contiene. En el aperitivo, se puede escoger un queso que más apetezca, es el momento del capricho y hacer un buen maridaje, por ejemplo, con una copa de vino.

En las comidas principales, como por ejemplo en la pasta o en ensalada, la elección del queso puede ser la clave que marque la diferencia.

En una cena informal, como la pizza casera, utilizar un buen queso hará que la receta sea más saludable y también más deliciosa.

A la hora del postre, sin duda, el queso está de moda. ¡Una tarta de queso puede ser un buen ejemplo! Para descubrir más variedades y recetas a través de las redes sociales y web de TGT: https://www.grupotgt.com/es/

Sobre TGT

Fundado en 1963 por Teodoro García Trabadelo, el Grupo TGT es referente dentro del mundo de la producción y la distribución de queso a nivel nacional. El compromiso de ofrecer la más amplia gama de los mejores quesos se mantiene una generación más tarde, para que el consumidor pueda elegir, experimentar y disfrutar cada día de los mejores quesos y productos lácteos. TGT es una empresa familiar, con crecimiento a nivel global, pero manteniéndose fiel a sus raíces y a su historia. Fabrica, vende y distribuye los mejores quesos europeos.

El porfolio de TGT incluye marcas como Ronkari, Ahuyentalobos, Tio Resti, El Galan, Ronkari Blue, Leyes de Baztán y Oh My Cheese, entre otras.

TGT es la empresa quesera española líder y actor clave en la industria láctea. Actualmente cuenta con 17 delegaciones por toda España y 12 fábricas entre propias y asociadas. La empresa se muestra orgullosa por fabricar la más amplia gama de D.O.P. en España, incluyendo: Manchego, Roncal, Idiazábal, queso fresco de Murcia, Tetilla, Arzúa Ulloa, Cabrales y Mahón.

