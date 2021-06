Halcon Tiendas de Deporte 'endulza' su colección de moda con descuentos del 30% a la segunda unidad Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 14:02 h (CET) El minorista textil fundado en 1982 buscará inaugurar la campaña estival con la mejor relación calidad-precio del mercado, agregando incentivos a los más de 450 artículos en oferta de su colección de moda La madrileña Halcón Tiendas de Deporte, especializada en la venta minorista de artículos y moda deportiva, ha lanzado un descuento del 30% en su colección de moda para compras a la segunda unidad. A través de esta oferta, acumulable con las rebajas de hasta el 38% existentes en esta línea de productos, este minorista textil se ha propuesto inaugurar la temporada de verano con la relación calidad-precio más competitiva del sector de la moda online.

Este descuento se anunció a través del sitio oficial de Halcón Tiendas de Deporte, y permitirá ahorrar casi una tercera parte del coste de la segunda unidad textil en su nueva colección de moda. La promoción, aplicable por tiempo limitado a productos de menor valor, es accesible para todos sus clientes con la aplicación del código 'NC40' al finalizar las compras de su carrito.

La colección de moda de Halcón Tiendas de Deporte comprende más de 450 artículos, pertenecientes a marcas punteras como Adidas, Vans, Asics, Nike, Kappa, New Balance, Puma, Reebok, The North Face o Joma. En este catálogo destacan camisetas, pantalones largos y cortos, sujetadores deportivos, mallas, bañadores, bikinis, calzado y complementos varios con rebajas del 10%, 20%, 30% y hasta 38%. Además, el descuento aplicable a la segunda unidad y la rebaja existente en los productos de esta colección son acumulativos, lo que posibilita un mayor ahorro en el monto final.

Mascarillas deportivas, un 45% más económicas en Halcón Tiendas de Deporte

Pero las promociones de este ecommerce textil fundado en 1982 abarcan también su gama de mascarillas deportivas. Este accesorio, que oxigenó las ventas del sector de la moda online durante la crisis sanitaria, mantendrá su demanda alcista pese al avance satisfactorio de la vacunación y la mayor seguridad sanitaria.

En especial, Halcón Tiendas de Deporte prevé incrementar sus ventas en los próximos meses gracias a sus descuentos de hasta el 45% en mascarillas para deporte de Adidas, Reebok o Lurbel, confeccionadas en un tejido suave, cómodo y transpirable. Determinados modelos soportan hasta cien lavados y están homologados según la normativa europea.

Con estas ofertas, Halcón Tiendas de Deporte se ha propuesta 'descorchar' la temporada estival con la relación calidad-precio más ajustada de su historia, en prueba de su competitividad y liderazgo dentro del sector fashion.

Acerca de Halcón Tiendas de Deporte

Halcón Tiendas de Deporte es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos y moda deportiva. Desde su fundación en 1982, esta tienda madrileña se ha convertido en una de las grandes referencias de su sector en la Comunidad de Madrid y Castilla León, con más de 50 profesionales velando por la satisfacción de sus clientes.

