Tuweco lanza una calculadora de espacio para "ayudarte a encontrar el mejor trastero para ti" Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 13:26 h (CET) Elegir trastero dejará de ser una moneda al aire. "Nuestros años de experiencia nos dicen que es muy frecuente la estimación errónea de los metros que se necesitan", explican desde la empresa Tuweco, que ha lanzado una calculadora pionera en el sector del self storage Tuweco, operador online especializado en el alquiler de trasteros y guardamuebles, ha lanzado una calculadora de espacio para facilitar el proceso de selección de trasteros, almacenes y guardamuebles. El objetivo de esta herramienta, pionera en el sector del self storage, es maximizar el ajuste entre los requerimientos del cliente y las características del trastero elegido, a fin de reducir las devoluciones y malas experiencias de arrendatarios y arrendadores, respectivamente.

La calculadora de espacio de Tuweco fue anunciada a través del perfil oficial de la marca en Instagram. "Empezar a calcular el espacio que se necesita. Queremos ayudarte a que encuentres el mejor trastero para ti con la calculadora de espacio", aseguraban desde la empresa madrileña. En concreto, la herramienta permite calcular los metros cuadrados necesarios para el almacenaje de una cantidad de bienes personales, previamente elegidos entre las categorías de 'cocina', 'dormitorio', 'recibidor', 'salón/comedor', 'terraza y jardín' y 'varios'.

"Nuestros años de experiencia nos dicen que es muy frecuente la estimación errónea de los metros que se necesitan para guardar muebles, libros, archivos, herramientas, etcétera", explican desde la compañía fundada en 2020. Con este lanzamiento, Tuweco prevé suprimir el desajuste entre las dimensiones reales del trastero y las esperadas por el cliente.

"Por ejemplo, en un trastero de 2m² caben 10 cajas, cajas armario para ropa, 2 muebles archivadores pequeños, 6 sillas apilables, una tabla de surf y un par de esquís. Sin embargo, en uno de 4 m² cabe el contenido de una casa de un dormitorio, mientras que en uno de 15 m² podemos guardar el contenido de una casa de 4 dormitorios", señalan desde Tuweco.

Más que un agregador y comparador de self storage

"El sector del alquiler de trasteros está viviendo un auge inaudito desde hace unos años", afirma el equipo de Tuweco. Las cifras de este mercado le dan la razón. Porque la demanda de centros de autoalmacenaje experimentará un crecimiento anual compuesto de más del 7.5% entre el 2018 y el 2023, según el estudio 'Global Self Storage Market' de 360 Market Update.

Y es que este subsector inmobiliario ha ganado enteros por méritos propios, pero en la actualidad se echa en falta una plataforma capaz de aglutinar y destacar la dilatada oferta disponible en España. Precisamente con este objetivo nació Tuweco. Las empresas y particulares asociados a este operador online pueden, a través de una mínima cuota mensual, reducir drásticamente los costes principales de su actividad, aumentar la competitividad de sus precios y obtener protección contra las amenazas monopolistas de este mercado.

Frente a la baja visibilidad de los portales de compraventa masiva, Tuweco garantiza una óptima cobertura de los inmuebles de su red de asociados, facilitando además la búsqueda por ciudad, zona y rango de precios en su directorio, que ya es el mayor del sector del self storage en España.

Además, Tuweco fomenta la convivencia y solidaridad sectorial. Los trasteros y guardamuebles coincidentes en un área geográfica tienen asegurado un trato justo y equitativo, porque esta empresa madrileña aspira a "ser tu partner ayudándote a alquilar ese espacio que te sobra para que otras personas puedan aprovecharlo".

Acerca de Tuweco

Tuweco es un operador online de alquiler de trasteros y guardamuebles que asiste en la búsqueda y selección de estos bienes inmuebles en los principales municipios de España, ofreciendo visibilidad digital a su red de asociados, gestión de impagos y asesoramiento personalizado durante el proceso de arrendamiento.

