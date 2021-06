Franquicias con poca competencia en el mercado según Franquiciashoy.es

Modelos de negocio con escasa o nula competencia, sus ventajas y cómo se iniciaron en la franquicia son puntos que se analizan en el siguiente reportaje. Han seleccionado una serie de enseñas pioneras en diferentes sectores de actividad Desde Franquiciashoy.es destacan las ventajas de abrir una franquicia de un modelo de negocio especializado, en sectores que actualmente, no tiene apenas competencia.

Para abrir un nuevo modelo de negocio, emprender y tener éxito, es una buena opción invertir en aquellos sectores en los que todavía no hay mucha competencia. También, la franquicia ofrece un mundo de oportunidades dentro de cualquier sector, e incluso permite crear nuevos conceptos de negocio a partir de los ya existentes. Proporciona a sus franquiciados la seguridad de trabajar con una marca que ya funciona en el mercado y, además, beneficia tanto al propio franquiciado como al fundador de la empresa, porque si el negocio funciona bien, ambos obtienen buenos resultados.

Las franquicias sin competencia por una demanda no cubierta

Hay algunas franquicias que nacen con el fin de cubrir una demanda en el mercado que no está cubierta o bien, que sí lo está, pero que es ineficiente o muy precaria. Un ejemplo de este tipo de modelos de negocio es el de la franquicia Bla Clinic, una franquicia de logopedia que nace con la idea de cubrir un servicio de atención especializada, que actualmente no existe en el mercado y tampoco había un tipo de franquicia que ofreciera ese tipo de servicios. Según Eva Tarancón, directora de la franquicia Bla Clinic y logopeda de profesión, “nuestro objetivo precisamente era crear un modelo de negocio dándole valor a una profesión que ya existe en el mercado, pero que los servicios que ofrece son muy pocos y muy pobres, es por eso que creamos este modelo empresarial. Nuestro objetivo es darle valor a la profesión, a los procedimientos y la atención al cliente”.

También la franquicia Yakart Autocaravanas es un modelo de negocio con poca competencia porque no solo es una empresa que ofrece servicio de compra-venta de caravanas, sino que también tiene otros servicios como alquiler de caravanas, talleres, tienda de productos para las caravanas, entre otros. Se creó para cubrir en la zona de Galicia una demanda que todavía en el mercado no estaba cubierta, “hicimos un estudio de mercado en Galicia y nos dimos cuenta que la comunidad no estaba bien atendida en el servicio de autocaravanas”, asegura Antonio Jul socio fundador de Yakart Autocaravanas. Es por eso que surgió esta idea de negocio que además, no tiene competencia en el ámbito de la compra de este tipo de vehículos pero que sí compite con otros negocios o particulares en el ámbito del alquiler de autocaravanas. Yakart decidió expandir su modelo de negocio a través de la franquicia, para que cada vez fueran más las localidades y los clientes que contaran con sus servicios y las ventajas de alquilar una autocaravana para viajar.

La franquicia Yallego, es la franquicia número uno del sector de food delivery local. Un proyecto que se basa en un plan de expansión centrado en ofrecer sus servicios en núcleos de poblaciones locales y zonas colindantes al centro de la ciudad, donde muchas plataformas de delivery no operan por motivos de rendimientos económicos. Así, Yallego se ha convertido en la enseña líder del sector del food delivery local que se encarga del mercado de la restauración local, ayudándoles a distribuir su comida a los domicilios de los clientes. “Yallego permitirá a todos los usuarios y clientes de cada población acceder directamente a sus restaurantes locales preferidos. Nuestro plan de crecimiento se centra en ser de forma permanente la primera plataforma local en España, teniendo delegaciones y una red de franquicias y centros propios extensa. Para ello, daremos un servicio de proximidad diferencial: cercano, rápido y de calidad, con amplias proyecciones de futuro para nuestros franquiciados”, comenta Ismael Martínez, Co-fundador de Yallego.

Por último, BeNuren, lanza su modelo de negocio, la primera red de centros asociados especializados en ginecología, con el objetivo de dar soluciones a los problemas de salud íntima de las mujeres con tratamientos que no resulten dolorosos ni traumáticos para ellas. Ha lanzado al mercado su modelo de negocio en régimen de franquicia como un nuevo canal para llegar a más personas. Según Sandra Santiago, CEO de BeNuren, “nuestro negocio en el régimen de franquicia, no tiene competencia, es totalmente innovador”. Se trata de un negocio que pertenece al ámbito sanitario y que se ha iniciado por primera vez en el mercado español como franquicia.

Franquicias sin competencia importadas de otros mercados

Hay algunos modelos de negocio que no tienen competencia o que tienen muy poca porque no están desarrollados en el mercado español, pero sí están probados en otros países donde funcionan muy bien. Este es el caso de Eravending, una franquicia de vending de productos eróticos que nace de la idea de traer a España un negocio de máquinas expendedoras de productos eróticos que ya existía y funciona muy bien en otros países como Holanda o Italia. Según José Ramon, director de la franquicia Eravending, “este modelo de negocio no tiene competencia en este sector, no hay otras marcas que hagan esto y además es un trabajo que te permite compaginarlo con cualquier otra actividad”. En el mercado español, se conocen las tradicionales tiendas de sex shop, las cuales pueden provocar cierto pudor en muchos usuarios al acudir a ellas. Sin embargo, Eravending ha querido innovar y lanzarse al mercado con este modelo de negocio, que permite que el cliente tenga privacidad y anonimato cuando acceda a estos establecimientos a comprar sus productos de sex shop.

Estos modelos de negocio de franquicia, permiten que el franquiciado tenga flexibilidad horaria, que no necesite hacer una gran inversión para tener su propio negocio y que tenga un sistema operativo sencillo.

Franquicias de negocios tradicionales sin competencia

Existen modelos de negocio tradicionales, como la hostelería o la alimentación, que cuentan con una gran competencia en el mercado, principalmente porque ya existe una gran variedad de oferta gastronómica o de productos de primera necesidad. Sin embargo, hay negocios que centran su actividad en un ámbito en específico y además, lo patentan como franquicia, lo que provoca que adquieran un gran éxito de ventas y de expansión por todo el territorio nacional. Este es el caso de la marca Bistec, un negocio que surgió de un núcleo familiar y que es tendencia ahora mismo en el mercado. Ofrecen carnes selectas de diferentes países como EE.UU, Irlanda o Argentina y también cuentan con una gran selección de vinos. Trabajan con una cadena propia de producción, lo que se traduce a que elaboran un producto propio, de buena calidad y diferencial en el mercado. Se han expandido a través de la franquicia, “estamos recientemente iniciándonos en el mundo de la franquicia y estamos en negociaciones para la apertura de tres franquicias más para este año 2021”, asegura Alan Schvartzman, cofundador y gerente de Bistec. Tienen como objetivo despuntar en el sector de las carnes selectas. Ha sido tanto su éxito que han incorporado a su modelo de negocio un bar con la posibilidad de que sus franquiciados puedan abrir una tienda de Bistec o una tienda y un bar de la marca, donde el cliente pueda degustar en directo la calidad de sus carnes selectas.

Abrir una franquicia de un sector con poca competencia es iniciarse en un canal de inversión seguro porque da la oportunidad de crecer en el mercado sin que nadie haga sombra, es posible crecer muy rápido y con el apoyo de una Central que resuelva las dudas e inconvenientes que pueda tener el franquiciado.

Consultar todos los reportajes y la sección de preguntas frecuentes de Franquiciashoy.es para conocer todo lo que se necesita sobre la franquicia.