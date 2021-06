Día del Medio Ambiente: El 84% de los ciudadanos ya considera que la movilidad multimodal hace las ciudades más sostenibles y habitables Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 12:02 h (CET) El perfil del viajero madrileño urbano 2021 ya es multimodal y sostenible. Se trata de un usuario de entre 25 y 45 años, que utiliza una media de entre 2 y 3 medios de transporte en cada desplazamiento habitualmente y apuesta por la multimodalidad, situando el factor medioambiental entre las 5 motivaciones clave para optar por este tipo de movilidad urbana La movilidad sostenible se ha convertido en uno de los objetivos principales en la agenda de las ciudades. Según datos de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), el 64% de todo el transporte global se realiza en entornos urbanos, y además estima que la cantidad total de kilómetros recorridos se triplicará para el año 2050. Para alcanzar la meta de “Ciudades y Comunidades Sostenibles” (ODS 11 de Naciones Unidas), uno de los factores clave será el desarrollo de sistemas intermodales de movilidad, que permitan crear un nuevo ecosistema de movilidad en el que el usuario está en el centro. Existen numerosos ejemplos de ciudades con proyectos de movilidad sostenible, referentes en todo el mundo, como Madrid, Ámsterdam, Copenhague, Bogotá, Melbourne o París, con su renombrado proyecto La Ciudad de los 15 minutos.

Esta relevancia que ha adquirido la sostenibilidad no solo impacta en las ciudades, sino también a los ciudadanos. De hecho, según el I Estudio de Movilidad Multimodal realizado por GoTo en 2021, la mayoría de los ciudadanos ya establecen una asociación directa entre la sostenibilidad y la movilidad multimodal compartida, entendida como la posibilidad de usar diferentes vehículos compartidos para moverse por la ciudad a conveniencia. Según el estudio, los ciudadanos consideran que el uso de servicios de vehículos compartidos supone una forma de hacer las ciudades más sostenibles, más habitables y con menos contaminación:

El 84% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo en que los vehículos compartidos son una de las herramientas más importantes para conseguir ciudades más sostenibles.

El 81% está de acuerdo en que la movilidad a través de los servicios de vehículos por minutos es clave para mejorar la habitabilidad de las ciudades.

Siete de cada diez encuestados (69%) valoran muy positivamente la contribución del coche compartido a la reducción de la contaminación en las ciudades. Por otro lado, el uso de vehículos compartidos tiene un claro impacto en el uso, en la intención de sustitución y en la compra del vehículo privado. Según los datos del mismo estudio, seis de cada diez usuarios han reducido el uso del vehículo privado en más del 50%. Y, al mismo tiempo, el 44% afirma la utilización de vehículos compartidos ha disminuido su intención de sustituir el vehículo privado y el 50% declara que ha influido en reducir su intención de adquirir su primer vehículo.

El perfil del viajero madrileño urbano sostenible en 2021

Tal y como apuntan los datos del estudio, el viajero urbano sostenible corresponde en 2021 a un perfil multimodal (el 70% de los viajeros ya lo es), que ya utiliza una media de entre 2 y 3 medios de transporte en cada desplazamiento y apuesta por este tipo de movilidad. El perfil se completa con un dato clave: además del transporte público o caminar, ha utilizado vehículos de movilidad compartida en el último año, situándose los servicios de carsharing a la cabeza (39%).

Su apuesta por la multimodalidad no sólo responde a cuestiones prácticas como que le permite desplazarse en el menor tiempo posible al menor coste económico, la comodidad, el máximo acercamiento al lugar de destino y la “no dependencia” de ningún tipo de factor (tráfico, disponibilidad de vehículos o condiciones climatológicas), sino que para el 30% de los ciudadanos el factor medioambiental está entre las 5 principales motivaciones para realizar este tipo de desplazamientos en la ciudad.

Marie Lindström, country manager de GoTo en España, lo explica: “En estos primeros meses de operativa en Madrid observamos como se consolida la tendencia del uso de servicios de movilidad compartida, que aumentó con la pandemia. Las nuevas tendencias en movilidad, como la multimodalidad, no solo han cambiado las formas en las que nos desplazamos, sino también los modelos de ciudad, haciéndolas, desde el punto de vista del ciudadano, más habitables y, gracias a las flotas eléctricas como las nuestras, sostenibles”.

