viernes, 4 de junio de 2021, 11:02 h (CET) El 9 de junio a las 17h Schneider Electric celebra su Innovation Talk "Home of the Future 2021" en el que presentará las novedades para el sector residencial. El evento, virtual y con un formato muy innovador, acogerá las nuevas soluciones en cuanto a hogar conectado y protecciones del cuadro eléctrico de la compañía, ofreciendo a los asistentes la experiencia real de un hogar conectado El miércoles 9 de junio de 2021, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, organizará un nuevo Innovation Talk. Bajo el título “Home of the Future 2021”, el evento online se centrará en las novedades que la compañía presenta para el sector residencial. Además, esta nueva Innovation Talk, tiene un enfoque innovador ya que, la compañía mostrará a los asistentes las novedades ofreciendo una experiencia única, poniendo a su disposición las claves del hogar del futuro a través de la demostración de un hogar conectado real.

Para Schneider Electric el hogar del futuro es sostenible, seguro, resiliente, eficiente y personalizado. En este sentido la compañía presentará al sector las claves para la vivienda del futuro, y varias soluciones propias entre las que destacan:

Wiser by SE. La plataforma Smart Home de la compañía que a través de IoT da respuesta a las necesidades del hogar garantizando espacios mucho más personalizables, sostenibles y seguros. Entre las principales novedades se encuentran nuevas funcionalidades que afectan directamente al control de mecanismos compatibles, pero también se añaden otras que permiten tener un hogar mucho más seguro: sensores de presencia, inundación o apertura de puertas. Todas estas funcionalidades podrán controlarse local o remotamente a través de una nueva la nueva App Wiser by SE.

Fecha: 9 de junio a las 17h

Registro: Inscribirse a través de este enlace para asistir al Innovation Talk: The Home of the Future

