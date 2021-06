ASPY incorpora los estudios de fertilidad masculina a su cartera de servicios Comunicae

viernes, 4 de junio de 2021, 09:34 h (CET) Incluye exploración física exhaustiva, seminograma y análisis hormonal en sangre. En un 40% de los casos el origen del problema de infertilidad reside en el hombre. El día 4 de junio es el Día Mundial de la Fertilidad Los estudios de fertilidad masculina ya forman parte de la cartera de servicios de Grupo ASPY, que continúa con su objetivo de potenciar su misión de ofrecer la mejor experiencia en el cuidado de las organizaciones y de las personas. Este nuevo servicio ya está disponible en la delegación barcelonesa de ASPY Vía Augusta (Vía Augusta, 48. Barcelona).

El Estudio Básico de Fertilidad incluye una historia clínica, una exploración física exhaustiva, un seminograma y un análisis hormonal en sangre. Está enfocado a hombres que quieran saber si son fértiles a la vez que permite descartar o confirmar cualquier tipo de problema que requiera la realización de un análisis más exhaustivo. "Una oferta diversificada y de calidad es la mejor forma de dar respuesta a la exigente demanda de nuestros clientes y a la constante evolución del sector sanitario", explica Pau Calvet, director de Innovación y Desarrollo de Negocio de ASPY.

Principales causas de infertilidad masculina

La infertilidad es un problema que afecta al 10% de las parejas en todo el mundo aunque, en España, la cifra se eleva al 17%, según la Organización Mundial de la Salud. Los datos confirman que las causas médicas que propician la infertilidad son compartidas: en un 40% el problema está en el hombre y en otro 40%, en la mujer. En el 20% restante de los casos, el origen no está determinado.

Hay múltiples factores que influyen e imposibilitan el embarazo. En el caso masculino, los más frecuentes son las alteraciones hormonales que afectan a la formación de espermatozoides, patologías testiculares, problemas de eyaculación y una baja cantidad y/o calidad de los espermatozoides que repercute en su movilidad y morfología.

La OMS ha calificado la infertilidad como una enfermedad que afecta tanto a nivel físico como emocional y psicológico, hecho que aumenta considerablemente su complejidad. La comunidad médica considera que es oportuno estudiar un posible caso de infertilidad si, tras un año de búsqueda constante, el embarazo no se ha producido. Al tratarse de una cuestión de causas muy diversas es necesario buscar el origen del problema y tratar de darle solución. Así, desde Aspy aconsejan realizar un estudio de fertilidad para conocer la capacidad de concebir del paciente y descartar o confirmar si existen problemas testiculares o anatómicos.

Solicitud del estudio

Los interesados deben solicitar el estudio en la Delegación de ASPY en Vía Augusta núm. 48 de Barcelona, enviando un correo electrónico a aspysalud.barcelona@aspysalud.com. Tras una visita con el médico recibirán un recipiente estéril para la muestra y un volante médico. La toma de muestras se efectuará en el domicilio del paciente y se debe entregar dentro de la primera hora después de la extracción, en el punto de recogida de Synlab (Via Augusta 136, Barcelona). Es importante que la muestra no se refrigere antes de ser entregada en el punto de recogida.

Grupo Aspy

Grupo ASPY es uno de los principales operadores nacionales en Prevención de Riesgos, salud laboral y cumplimiento normativo. Desde su constitución en 2006 ha asesorado a más de 43.000 empresas y autónomos y realizado unos 400.000 exámenes de salud al año. La compañía también ofrece formación en materia de Riesgos Laborales y servicios de asistencia médica general.

Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a sus clientes una atención especializada y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.