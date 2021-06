Los perfiles mejor pagados en España en 2021 de Healthcare, Life Sciences, Medical Devices y Recursos Humanos Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 15:08 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021, que analiza las posiciones más demandadas de cada sector en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica El 2020 ha estado marcado por la COVID-19 y por sus repercusiones tanto a nivel social como laboral. La incertidumbre generada por la pandemia (ERTEs, modificaciones de las leyes en materia laboral, reorganización física de las oficinas y del día a día de trabajo por la nueva normativa sanitaria…) ha convertido a los departamentos de Recursos Humanos en un punto de apoyo necesario para las compañías. Además, se han convertido en el anclaje de seguridad entre empresa y trabajadores y se han encargado de gestionar y transmitir toda la información importante en relación con las distintas situaciones que se han ido dando este último año.

Por otro lado, el sector sanitario es uno de los únicos que no se ha visto afectado con un aumento de desempleo, sino todo lo contrario. Al igual que la industria farmacéutica, una de las de mayor peso en la economía española. España es el cuarto mercado farmacéutico en la Unión Europea en términos de ventas y empleo, y el quinto en lo que a producción se refiere.

En este contexto Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021, que analiza las posiciones más demandadas de los sectores más importantes en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica. Y hoy presenta los capítulos referentes a los sectores de RRHH, Healthcare, Life Sciences y Medical Devices.

Las retribuciones salariales de todos los sectores varían dependiendo del nivel de experiencia y de la región en la que se trabaje, pero también de si el profesional está en una pyme o en una multinacional.

Los perfiles y salarios en el sector Recursos Humanos

El HR Manager es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector Recursos Humanos y puede alcanzar los 110.000 euros anuales si supera los diez años de experiencia en una multinacional en Madrid, aunque su sueldo medio se sitúa en los 67.000 euros al año. Le sigue el Payroll Manager que llega a percibir 50.000 euros anuales de media en una multinacional.

Con remuneraciones que se mueven entre los 40.000 y 50.000 euros anuales de media se encuentran puestos como Responsable de Compensación y Beneficios, Talent Acquisition Manager, Responsable de Formación y Desarrollo y HR Business Partner. Este último sigue siendo el profesional más buscado, como en 2019. Un perfil transversal, muy ligado a negocio, que responde a la flexibilidad de las empresas en todas las materias del área.

En el siguiente escalón, con sueldos medios que rondan de 30.000 a 40.000 euros por año, se encuentran perfiles como HR Generalist, Responsable de Administración de Personal, Talent Acquisition Specialist y Mobility, Compensation & Benefits Specialist.

Los perfiles y salarios en el sector sanitario, Life Sciences y Medical Devices

A la hora de analizar el sector sanitario, el Ginecólogo/a es el perfil mejor pagado en España en 2021, seguido del Gerente de Hospital, el Dermatólogo/a y el Traumatólogo/a, profesionales que pueden llegar a percibir 120.000 euros anuales con experiencia.

Con remuneraciones que pueden alcanzar en torno a los 70.000 y 80.000 euros anuales se encuentran posiciones como Intensivista, Director/a de Enfermería o Médico/a del Trabajo, que sigue siendo el más demandado, dentro de los tipos de servicios médicos. Existe una amplia necesidad de perfiles de medicina laboral y una baja oferta de candidaturas en la especialidad. La demanda se ha visto afectada por la COVID-19 y cada vez son más las empresas que incluyen Médicos y Enfermeros del Trabajo en sus plantillas.

Por último, con un salario alrededor de los 38.000 euros al año hay puestos como Enfermero de UCI y de Quirófano.

En el sector Life Sciences, Dirección de Operaciones es el perfil mejor pagado en España en 2021. Muy de cerca le siguen Dirección Planta, Dirección Comercial, Dirección Médica y Business Unit Manager (BUM). Todos ellos pueden alcanzar una retribución de 120.000 euros al año con experiencia. Dirección de Producción, Market Acess, Dirección de Calidad, MSL, Dirección Regulatory y Dirección Técnica Farmacéutica perciben entre 85.000 y 95.000 euros de sueldo anual.

En el siguiente escalón, con un salario entre los 70.000 y 75.000 euros al año hay puestos como Responsable de Farmacovirología, Jefe/a de Laboratorio, Responsable QA/QC, KAM y Export Sales Manager.

Con remuneraciones que van de los 50.000 a los 60.000 euros anuales están Responsable de Cualificaciones/Validaciones, Visita Médica/Farmacéutica, Product Manager, Responsable de Turno, Técnico Regulatory, Responsable de Desarrollo Galénico/Analítico, Técnico Farmacovigilancia y CRA ―el perfil más demandado del sector―.

Por último, en Life Sciences las posiciones de Técnico QA/QC y Técnico de Cualificaciones/Validaciones pueden llegar a percibir un sueldo anual de 45.000 euros.

El Director/a Comercial y el Director/a Técnico (QARA) son los perfiles mejor pagados dentro del sector Medical Devices. Ambos perciben 105.000 euros anuales si superan los diez años de experiencia en una multinacional.

Con remuneraciones que alcanzan los 45.000 y los 60.000 euros al año, respectivamente, se encuentran los puestos de Delegado/a Comercial Hospitalario y Field Service Manager ―que además es la posición más demandada del sector―.

Por último, Field Service Engineer y Especialista de Producto son perfiles que llegan a los 38.000 y 40.000 euros de sueldo anual, respectivamente.

Situación actual y predicciones para 2021

Como consecuencia de la situación socioeconómica, los perfiles de Recursos Humanos se han convertido en vitales para la supervivencia y desarrollo de las compañías en este 2021. Se estima que, durante estos meses, sus salarios aumentarán en torno a un 1,2% con respecto a 2020.

Las empresas que quieren incorporar profesionales en esta área se interesan, en la mayoría de los casos, por perfiles generalistas, con grandes aptitudes comunicativas, un personal branding potente, muy unidos a negocio y capaces de ayudar y liderar los cambios en el nuevo paradigma del mercado laboral.

Con la inmersión del Big Data, el área de RR.HH. ha ido integrando poco a poco elementos de valor tecnológico a conceptos generales propios. Desde que comenzó la transformación digital, la estrategia está cada vez más centrada en desarrollar, retener y fidelizar el talento.

Además, y debido a la situación actual, los perfiles de RR.HH. con un alto conocimiento de legislación laboral son cada vez más demandados.

En un entorno global en continuo cambio, los departamentos de Recursos Humanos siguen siendo vitales para el desarrollo estructural y empresarial de las compañías, y como ejes de transmisión de valores de las empresas.

El sector de actividades hospitalarias y otros servicios médicos generan, en su conjunto, un empleo ligeramente superior a los 68.100 trabajadores. Dentro del sector sanitario, las áreas relacionadas con la investigación sanitaria, la enfermería, la medicina y la farmacia han experimentado un gran incremento en la demanda de empleo. Durante este 2021 se espera alcanzar cierta estabilidad en el sector, aunque continuará aumentando la oferta de puestos de trabajo y se prevé una mejora en las condiciones de los profesionales sanitarios.

Si se habla de la sanidad privada, hoy en día existen en España unas 147.780 empresas sanitarias privadas. Actualmente, el sector hospitalario privado en España cuenta con un total de 452 hospitales, que representan el 57% de los centros, con una dotación de 51.591 camas, el 33% de todas las existentes en nuestro país.

Del 9,1% que aporta el sector sanitario al PIB, el 5,6% corresponde a la sanidad pública y el 3,5% a la privada. El sector privado ha crecido en los últimos 10 años más que el público. No obstante, el sector público ha empleado casi el doble de personas que el privado, una brecha que va disminuyendo día a día gracias al aumento cada vez mayor de clínicas y hospitales privados.

Respecto al sector Life Sciences, los laboratorios farmacéuticos españoles destacan en el área de investigación clínica en torno a medicamentos innovadores. España es el primer país de Europa y el cuarto del mundo en número de ensayos clínicos de medicamentos y participa también en la investigación de una vacuna.

Solo en 2019 se invirtieron en España más de 1.100 millones de euros en I+D, se marcó un récord de exportaciones de medicamentos que superó los 12.000 millones de euros y se alcanzaron los 42.500 empleos directos.

Durante el confinamiento, se mantuvieron a pleno rendimiento las 82 plantas de producción de medicamentos en España, incluso duplicando y triplicando turnos y haciendo adaptaciones en las plantas para producir medicamentos específicos para la lucha frente a la COVID-19 y se aseguró el suministro de fármacos y principios activos procedentes del exterior.

Según los datos ofrecidos por IQVIA, los motores clave del crecimiento del sector continuarán siendo la demanda en Estados Unidos y los mercados farmacéuticos emergentes. Además, la oncología y la vacuna del coronavirus serán los motores comerciales del mercado farmacéutico. El mercado oncológico irá ganando terreno y en los próximos cinco años supondrá más del 20% de la cuota de mercado total. Asimismo, durante 2021 (como mínimo) los ingresos por la vacuna de la COVID-19 serán también importantes.

En el sector Medical Devices, la dificultad para acceder a los hospitales libremente ha obstaculizado la tarea de los comerciales y las empresas han invertido menos en puestos de distribución. Sin embargo, las posiciones de oficina (back-office) han ganado fuerza y los puestos relacionados con la gestión de la logística, los pedidos y la atención al cliente son cada vez más demandados. Los puestos relacionados con la calidad y la regulación también se han visto reforzados.

Además, han aparecido muchas empresas nuevas en el sector que ofrecen equipamiento de diagnóstico in vitro y que se han sumado a la distribución de estos productos de fabricantes internacionales.

