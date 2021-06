Stefan Savić frente a Laia Aleixandri. ¿Quién sabe más de fútbol? Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 15:30 h (CET) 4 jugadores y jugadoras del Atlético de Madrid demostrarán sus conocimientos sobre fútbol con este quiz propuesto por el patrocinador del equipo femenino, Herbalife Nutrition Si algo tienen en común los jugadores y jugadoras del Atlético de Madrid es la pasión por sus colores y el fútbol. Cada jornada lo demuestran en el campo dando todo de si mismos para ganar puntos y sumar victorias. Y ahora, también lo han hecho en el quiz “Un Test de 10” con el que Herbalife Nutrition, patrocinador del equipo femenino desde hace tres años, pone a prueba los conocimientos de los futbolistas sobre este deporte mundial.

Los primeros en participar en este concurso han sido Stefan Savić y Laia Aleixandri, quienes han tenido que responder a 10 preguntas sobre el fútbol nacional e internacional en un periodo de 10 segundos por cada una. La primera cuestión hacía referencia al propio club colchonero. Ambos defensas han tenido que nombrar a cuatro goleadores del equipo en el siglo XXI. El montenegrino ha apostado por Diego Costa, Fernando Torres, Luis Suárez y Amanda Sampedro, mientras que Aleixandri ha citado a Luis Suárez, Yannick Carrasco, Charlyn Corral y Ludmila da Silva.

A la pregunta sobre los 4 estadios de España con mayor capacidad, ambos se han decantado por los mismos terrenos de juego: Wanda Metropolitano, Camp Nou, Santiago Bernabéu y Benito Villamarín, por lo que se han repartido los puntos. 2-2 en el marcador.

La tercera cuestión estaba directamente relacionada con los compañeros llegados al Atlético de Madrid durante la temporada 2020-2021. Entre los fichajes realizados, los zagueros han coincidido citando a Luis Suárez y Tatiana Bonetti, pero mientras Savić incluía en su lista a Geoffrey Kondogbia, la catalana apostaba por su compañera de equipo Merel van Dongen.

Preguntados por cuatro de los países campeones del mundo, ambos parecían haberse puesto de acuerdo, pues España, Brasil y Francia fueron los escogidos. Sin embargo, Italia y Alemania fueron las selecciones destacadas por Savić y Aleixandri, respectivamente.

El casillero seguía igualado, 4 puntos para cada uno, hasta la quinta pregunta, en la que la razón por la que se conoce a la afición como “colchoneros” puso en un aprieto a los defensas. Savić, que escogió la opción A -por el forraje de los colchones-, acertó y adelantó a su compañera poniendo el 5-4 en el marcador. Sin embargo, ni el montenegrino ni la catalana se permitieron el lujo de errar la cuestión referida al himno, el cántico de guerra de todos los equipos y más, aún si cabe, para el Atlético de Madrid. Ambos supieron completar el verso de la histórica canción colchonera: “Yo me voy al Manzaneras, al estadio Vicente Calderón…”.

El quiz “Un Test de 10” estaba bastante reñido, a falta de tres preguntas para conocer al ganador del primer duelo. La dificultad de las mismas iba en aumento y exigía cada vez más un mayor esfuerzo y memoria. La octava, novena y décima pregunta buscaban conocer 4 equipos que vistieran con los mismos colores que el Atlético de Madrid, 3 jugadores/as veteranos/as del club colchonero, y 1 equipo de cada continente, respectivamente. Savić hizo pleno y, al responder correctamente a todas las cuestiones, puso el 10-6 en el marcador para terminar como ganador de este primer reto del quiz “Un Test de 10” de Herbalife Nutrition. El segundo desafío estará protagonizado por José María Giménez y Carmen Menayo.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Vídeos

Stefan Savić vs Laia Aleixandri, ¿quién sabe más de fútbol?



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.