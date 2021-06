Colegio Ingenio explica cómo potenciar la felicidad en los niños Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 15:38 h (CET) Durante la infancia se forja la identidad, la autoimagen y la autoestima, aspectos que definirán la vida de los hijos cuando sean adultos. Por ello, Colegio Ingenio, un nuevo proyecto educativo en grupos reducidos y entorno natural, donde gozar de una infancia feliz en libertad, amor y respeto, explica cómo potenciar la felicidad en los niños, con motivo del Yellow Day, el día más feliz del año Es importante crear relaciones positivas y dedicarles tiempo entre los miembros de la familia. Este paso es clave para ayudar a desarrollar la empatía.

Hay que fomentar que los niños se pongan metas u objetivos, de esta manera aprenderán a entender la frustración que antecede al éxito y la gran satisfacción que conseguir lo propuesto supone. Arriba la imaginación.

Es importante para los niños aprender a relativizar. Esto además de fomentar su pensamiento crítico, les dará la oportunidad de distinguir lo que es de verdad importante de lo que no.

Todo el mundo comete errores, además, son fundamentales en el aprendizaje: De los errores se aprende. Por ello es importante enseñarles que esta es la oportunidad perfecta para practicar el perdón. Algo que sin duda los ayudará a ser adultos mucho más felices.

No todos los recuerdos felices de la infancia surgen de experiencias positivas. Afrontar situaciones adversas puede en algunos casos dejar recuerdos felices. Es inevitable que los hijos pasen malos momentos, pero si se puede ayudar a sobrellevarlos de la mejor manera.

Fomentar la comunicación para crear un clima que favorezca las ganas de expresarse de los niños, contar experiencias e inventar historias. La creatividad se puede utilizar como herramienta para desarrollar la confianza y escapar de la rutina causada por la situación actual, mientras se crean lazos para toda la vida.

El bienestar escolar debe ir de la mano del bienestar familiar. Elegir el colegio adecuado para los hijos es fundamental para brindarles una infancia feliz.

Acerca de Colegio Ingenio

Colegio Ingenio es un proyecto diseñado por los profesores del legendario Colegio Estilo, un equipo docente con larga experiencia, cohesionado, estable y altamente cualificado, que incluye investigadores, ingenieros, artistas, músicos, arquitectos y maestros con múltiples titulaciones. Heredero de los principios de la Institución Libre de la Enseñanza, reformula la educación para adaptarse a las necesidades del mundo actual, con un enfoque que trasciende la fragmentación del saber y busca una formación integral, potenciando el arte y armonizando el conocimiento humanista y científico-tecnológico.

Dentro de un marco que favorece la participación, la comunicación y el tutelaje tanto por parte del profesorado como de otros alumnos, el niño desarrolla de forma progresiva, a través de la experiencia y la práctica, el juicio y la sensibilidad. Esto sucede en el aula y en el resto de espacios del colegio que, con una superficie construida de 1.500 metros cuadrados y extensos jardines, se erige así en un lugar de convivencia seguro, que merece ser cuidado por todos.

colegioingenio.com

C/ Zénit nº 15, 28023 Madrid (Aravaca).

Teléfonos: 91 5277106 / 676 386 396

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.