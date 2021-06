United Way celebra sus 5 años en España Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 14:46 h (CET) United Way celebra sus primeros 5 años en España. A lo largo de estos años, la filial española de la organización benéfica más grande del mundo, ha atendido necesidades de todo tipo de cerca de 50.000 personas con el apoyo de más de 2.100 voluntarios, que dedicaron más de 700 días a los diferentes proyectos, de 31 empresas y socios corporativos y 32 entidades y organizaciones socias Pandemia

La actividad de United Way España creció exponencialmente en 2020 a causa de la Pandemia provocada por la Covid 19. Así, el pasado año, las diferentes iniciativas que desarrollaron permitieron ayudar y atender a un total de 34.031 personas, con la colaboración de más de 6.000 voluntarios. “La Covid 19 fue un test de estrés para nosotros -explica Marina Fuentes, CEO de United Way España- que nos permitió comprobar nuestra capacidad de reacción ante una emergencia sanitaria y social sin precedentes, que resolvimos de manera satisfactoria”.

Crecimiento

Desde el inicio de las actividades de United Way España en 2016, la fundación ha crecido de manera continuada, pasando de los 296 beneficiarios del primer año a los más de 31.000 de 2020, de los 45 voluntarios de 2016 a los más de 1.000 y de las 339 horas de voluntariado de 2016 a las más de 6.100 del pasado año.

Impacto colectivo

El modelo de actividad de United Way busca el impacto colectivo, trabajando e implicando a todos los entes de la comunidad. En este objetivo, cuenta con el apoyo de socios corporativos y los recursos de las empresas comprometidas con su entorno más próximo, así como el tiempo y dedicación de los voluntarios que desean contribuir al bienestar de su comunidad y de sus vecinos, siendo el voluntariado corporativo uno de los pilares de los proyectos. La Fundación United Way España diseña, coordina y moviliza a todos los implicados, teniendo siempre en cuenta que el objetivo es lograr un cambio sistémico y de larga duración, dando continuidad a proyectos y metodologías que tienen un gran impacto.

Durante estos 5 años, la Fundación ha contado con el apoyo de importantes empresas como Eli Lilly, Cellnex, everis, Santander, 3M, General Mills entre muchos otros. También cuenta con la colaboración de entidades sociales expertas que conocen las necesidades de los colectivos vulnerables para la ejecución de cada proyecto.

Premios

Durante 2020, United Way España recibió diferentes reconocimientos como el Premio a la colaboración de la AEF a la campaña #ÚnetealosqueAyudan, cuyo objetivo es ayudar a los más necesitados durante la crisis provocada por el COVID-19. También recibió el Premio Corresponsables por el proyecto Youth Challenge Cellex, con el cual empoderan a los jóvenes hacia su formación y acceso al mercado laboral. Otro de los reconocimientos recibidos fue el Sello STEAM Euskadi, otorgado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco en colaboración con la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, por el proyecto Tech4Change, mediante el cual trabajan para reducir la tasa de abandono escolar, haciendo especial hincapié en los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje.

“En este aniversario queremos dar nuestro agradecimiento a nuestros socios corporativos, sin los cuales las cifras de impacto logradas no habrían sido posibles”, señala Marina Fuentes. Unos socios entre los que figuran compañía como 3M, Amcham España, Andbank, Boston Consulting Group, British American Tobacco, Bové Montero y Asociados, Cabify, Carburos Metálicos, Cellnex, Costco, Cocacola, Cymatics, everis, Firmenich, Fundación Airbus, Fundación Roviralta, Fundación Telefónica, General Mills, International Paper, Instituto Empresa, John Deere, La Nava, Lenovo, Lilly, Lucta, Mastercard, Paypal, Perez Lorca, Procter and Gamble, Salesforce, Santander, Second Generation, UPS y Visit.org.

