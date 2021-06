La nueva "Start Up" del EPI y PRL, que simplifica el proceso de compra Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 14:38 h (CET) Como norma general, la adquisición y compra de equipos de protección individual (EPIs) en cualquier tipo de empresa suele seguir una serie de procedimientos analógicos, tradicionales y engorrosos, lo cual es sufrido por gerencia, recursos humanos, personal de prevención de riesgos laborales y los trabajadores en general. Debido a la necesidad de modernización, mayor eficiencia y calidad en estos procesos, nace en 2021 Safeguru Se trata de un e-commerce que ofrece todas las facilidades e información necesarias para obtener el equipamiento de protección individual y seguridad industrial requerido en cualquier industria, de la mano de grandes marcas de fabricantes como 3M, Sparco, uvex, Cherokee, Mapa Professional o JSP, entre otros.

¿Cuál es el verdadero problema? Manuel Burguillos, Managing Director de Safeguru, lo cuenta: “La cuestión es que no se incentiva de raíz el uso de EPIs de calidad y homologados, sobre todo tras la pandemia, y sabemos que la seguridad y la salud de los trabajadores es prioritaria. Además, es un mercado sumamente tradicional y no adaptado al mundo actual. Con nuestro acercamiento a este mercado crearemos no solo una mayor rapidez en los procesos, sino también un ambiente de responsabilidad en todas las partes, lo que se traducirá eventualmente en beneficios y productividad: los trabajadores podrán utilizar equipos cómodos y de calidad, y las empresas conseguirán eficiencia, fiabilidad y un mayor retorno de la inversión gracias a una atención individual y efectiva al mismo tiempo”.

Este e-commerce de EPIs y seguridad industrial ha llegado fuerte al mercado español, dada su alta actividad a nivel de contenido e información relevante sobre el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. Uno de los principales objetivos por parte de este joven pero ambicioso proyecto es el de crear una comunidad y una mayor concienciación entorno a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo, a todos los niveles jerárquicos de las empresas.

Bajo su lema “Delivering a Safer Future” (“Ofreciendo un futuro más seguro”), buscan refrescar el entorno de la prevención y de la adquisición del equipamiento de protección individual e industrial.

Regularmente lanzan conversaciones y charlas con profesionales de distintos sectores que dan su perspectiva sobre la importancia de la protección y la salud en el trabajo y cómo les afecta en su día a día de una manera clara y entendible por todo el mundo.

Además, ofrecen webinars de manera periódica con especialistas de diferentes tipos de protección, desde auditiva hasta calzado de seguridad, pasando por guantes de trabajo, bajo el título de “Más allá de la norma”. Además, aluden al hecho de que no solo hay que proteger, sino que también hay que prevenir ofreciendo innovación y desarrollo tecnológico en los productos, superando las expectativas y los requisitos mínimos exigidos.

Según sostienen, poner barreras y obstáculos a la adquisición de equipamiento de seguridad no tiene sentido cuando la prioridad máxima debe ser la de velar por la seguridad y la salud de los trabajadores.

Para más información sobre EPIs y seguridad industrial se puede acceder directamente a su página web www.safeguru.com o ponerte en contacto con su equipo de profesionales en su portal de contacto.

