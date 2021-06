La directiva de Alterhome se hace con el 5% de la compañía

Varios de los heads han decidido apostar económicamente por la recuperación de forma interna de la empresa de los hermanos Patricia y Chema González, adquiriendo así, un porcentaje bastante sustancial de Alterhome Agustín Jiménez, Joan Muni, Carlos Ávila y Alfredo Moreno, cuentan por qué decidieron apostar por esta compañía tanto a la hora de trabajar, como de dar el paso de invertir.

A la pregunta de qué es Alterhome y cómo es el día a día dentro de la compañía, Agustín comenta “Aportar valor, para nosotros la clave es ayudar; gracias a tantos años de experiencia en el sector, hemos conseguido una metodología que nos ha permitido mejorar la rentabilidad de los activos que gestionamos, automatizar procesos con nuestra tecnología y ofrecer experiencias inolvidables a nuestros viajeros; y esto no queremos que sea solo nuestro, queremos ayudar a la profesionalización del mercado, queremos aportar valor a todos nuestros partners, hoteles, y viajeros. Esta filosofía y forma de pensar es algo que respiramos todos los días en Alterhome, tanto en las reuniones, nuestro trabajo diario, jugando ping pong o en nuestros boot camps, es la gasolina principal que nos llena de energía y orgullo saber que estamos en un proyecto con una visión tan bonita”.

Los 4 tienen unos perfiles diversos y explican que eligieron trabajar en Alterhome porque “Alfredo: Es un gran proyecto, una familia, y donde el impacto de cada uno se refleja incluso en el día a día. Carlos: En mi caso pasó por un tema de feeling y de raciocinio. Corazón y Mente. Corazón porque sentí a buenas personas frente mío ofreciendo un gran reto. Mente, al saber que aportaría mucho a AH para seguir creciendo una empresa ágil, tecnológica y data driven. Y sabía que AH me aportaría retos para comenzar de cero y mejorar constantemente. Joan: Es una decisión basada en dos razones principales: proyecto y equipo. El proyecto me encanta. Hace años que vengo trabajando en el sector y siguiendo la trayectoria de Alterhome desde sus inicios y estoy convencido de que lleva el rumbo adecuado. Además, el equipo con el que cuenta está repleto de gente muy muy buena en todas las áreas y así da gusto ir a trabajar! Agustín: Yo estaba con un proyecto personal y por circunstancias de la vida hable con Chema y me comentó sobre el proyecto que había, la forma de trabajar, la mentalidad tecnológica y la misión de Alterhome y no me lo pensé. Es apasionante trabajar con un equipo como el que tenemos y con esa profesionalidad y mentalidad ganadora con la que me siento identificado”.

El COVID ha puesto al sector turístico de patas arriba, sin embargo, se les ve con fuerzas y aires renovados. Preguntados sobre qué planes tienen a corto y medio plazo, Alfredo comenta “La pandemia sesgó de raíz negocios e iniciativas de la noche a la mañana. Por ejemplo, mi anterior empresa dedicada a los transfers de aeropuertos pasó de ser un aliado fundamental en Booking.com y una perspectivas auténticamente impresionantes, a un día tener el 98% de las reservas canceladas. Sin embargo, toda crisis es una oportunidad, y aunque todos los hoteles han sufrido cierres, las cadenas suelen tener más músculo o recursos para subsistir que los hoteles independientes. De ahí la gran oportunidad y momento de ayudar a esos hoteleros independientes que han tenido que prescindir de personal y que en muchos casos han tenido incluso que volver a ocupar sus propias recepciones. Es un excelente momento para, por un lado quitar gastos fijos y por otro, impulsar las ventas de una forma más tecnológica que ayude a subir la ocupación y el ADR".

Actualmente han invertido de su propio bolsillo para hacerse con el 5% de la compañía, algo muy poco frecuente en una startup, por lo que ante la duda de qué han visto en Alterhome para hacer esto y si lo habían hecho antes, señalan que "Agustín: En mi caso no lo había hecho anteriormente, por no tener la oportunidad o simplemente no lo veía interesante, pero estoy convencido de que ha sido una decisión acertada por mi parte y estoy agradecido por la oportunidad de hacerlo; todo los integrantes de este super equipo trabajamos y sentimos que la empresa es nuestra por lo que al presentarse esta oportunidad para oficializarlo era una decisión muy fácil de tomar, y si esto no era un motivo suficiente, la confianza absoluta en el proyecto, la cultura de empresa y las ganas de crecer cerraron el acuerdo. Alfredo: Yo lo he hecho a través de la reinversión de variables en una de las empresas en las que he trabajado. En mi caso, estoy convencido de que el proyecto de hoteles (el resto tengo que entenderlo mejor) es un GRAN proyecto que sacaremos adelante, un proyecto apasionante que tendrá nuestro sello personal. Joan: Creo que no se presentan oportunidades como esta muy a menudo. El hecho de poder invertir en una empresa que conoces desde dentro y con el convencimiento de que simplemente haciendo lo que tienes que hacer vas a conseguir grandes resultados. He hecho algunas inversiones en el pasado pero sin duda invertir en Alterhome ha sido la decisión más fácil que he tomado. Carlos: No lo había hecho antes. La mejor inversión, es invertir en ti mismo. Invertir en educación, en hobbies, en tu tiempo para hacer algo productivo y chulo. Y qué mejor que invertir en tu misma empresa donde el valor de la acción subirá en medida que mejor lo hagas junto con tus colegas accionistas, profesionales top y con todos los equipos y personas de Alterhome ¿Qué mejor?”.

A la hora de destacar un hito sobre cómo han afrontado el temporal durante la pandemia, comenta Joan que “sería difícil destacar un hito en concreto. Sí que me gustaría resaltar la actitud de todo el equipo de Alterhome ante esta situación tan difícil. Y es que ha sido una temporada muy complicada por supuesto para nuestro negocio pero sobre todo a nivel personal. Es por ello que el hito que más resaltaría es cómo nuestro equipo ha sabido sobreponerse a las circunstancias y gracias a su esfuerzo estamos consiguiendo que no solamente podamos sobrevivir como empresa cuando muchas otras se están quedando en el camino, sino que además salgamos más fuertes y robustos; mejorando la eficiencia interna, ofreciendo más y mejores servicios e incluso lanzando nuevas líneas de negocio”.

Sobre cuáles son las características que a su juicio tiene que tener una startup para convertirse en líder de su mercado en estos nuevos tiempos, señalan que "Agustín: Lo primero es construir un proyecto ganador, que realmente aporte valor y sea diferenciador, segundo pero no menos importante tener un equipo y cultura donde prime la pasión y el ownership en el día a día, con esto tienes casi garantizado el éxito. Joan: En mi opinión, para una startup en nuestro sector que ha sido tan afectado por el covid, se trata de una combinación de saber adaptarse a estas circunstancias sin perder el foco del largo plazo, de saber que la gente va a volver a viajar y por tanto hay que saber cuál es el papel que queremos jugar. Una startup que quiere convertirse en líder de su mercado no debe pararse sino que tiene que mejorar cada día, reinventarse si hace falta y prepararse no para lo que pasó hace un año, sino para lo que vendrá el próximo. Carlos: Debe ser ágil y rebelde. Ágil, ante los cambios constantes del entorno, más aún en turismo, lo que implica equipos flexibles, aguerridos, que salen de su zona de confort rápidamente y basado en mucha tecnología. Rebelde, con ganas de cambiar el status quo, que tengan mucha creatividad en procesos, productos y servicios, que tenga una mirada crítica hacia el entorno y de autocrítica para seguir mejorando constantemente. Alfredo: Para mí, las claves son 1. tener un proyecto sólido y 2. ser flexibles. Hay que tener claro dónde vamos y qué ofrecemos, desviándonos del camino lo menos posible, manteniendo las decisiones tomadas de forma madura, pero a la vez siendo flexibles para adaptarnos a las circunstancias y necesidades de cada momento”.