The Cloud Group: empresa de software a medida para la transformación digital de empresas

miércoles, 2 de junio de 2021, 10:00 h (CET)

La transformación digital de una empresa implica un cambio total en toda la organización. Desde generar una revisión y cambios en todos los procesos, hasta incorporar nuevas tecnologías con el fin de adaptarse a las demandas de los clientes y el entorno. Contar con expertos como The Cloud Group, con más de 10 años de experiencia en el mercado y más de 1.280 proyectos completados, ayuda a todo tipo de negocio a impulsar sus ventas y productividad con servicios tecnológicos con las mejores garantías para conseguir el éxito.

Transformación digital de empresas con software a medida Con presencia en 6 países, desde la empresa se centran en la transformación digital de negocios, mediante el diseño de webs, el desarrollo de software a medida o la creación de campañas de marketing con resultados extraordinarios. A través de la programación profesional y el desarrollo de software a medida se encargan de mejorar el funcionamiento de cada una de las empresas de manera personalizada, a través de la Inteligencia Artificial, el Big Data, Apps o el software de Gestión Empresarial, entre otros. Así, se benefician de la tecnología y automatizan gran parte de las funciones para que las empresas puedan enfocarse en las actividades más importantes. Asimismo, contribuyen a que la compañía tenga presencia en la web de forma integral, enfocándose en aumentar las ventas a través del marketing digital y las herramientas de las que se dispone como el posicionamiento SEO o Google Ads.

En The Cloud Group son apasionados de la innovación y calidad, todos sus proyectos están sometidos a controles de calidad que garantizan la satisfacción del cliente, teniendo diferentes garantías que prevén los diferentes problemas que pueden surgir.

La innovación, el hilo conductor de la empresa The Cloud Group Es una empresa que desarrolla sistemas a medida y que siempre está en constante innovación tanto de sus procesos internos como en la metodología y tecnología que utiliza con el objetivo de ofrecerle al cliente un producto de calidad. Asimismo, apuestan por la transparencia y la honestidad, brindándole a este la oportunidad de validar todas las fases de su proyecto en las versiones beta y las modificaciones posteriores. Comenzar a trabajar con The Cloud Group es fácil, ya que solo hay que ponerse en contacto con ellos y hablarles sobre las necesidades que se tiene. A partir de ahí, la empresa en compañía de cada cliente crea una propuesta de proyecto y coordinan los tiempos de entrega y costes. Una vez todo está planificado, se da comienzo a la ejecución de lo acordado, teniendo la oportunidad de conocer en tiempo real el avance de la producción.

Hay que mencionar, además, que la empresa cuenta con una Consultoría Digital, adaptando cualquier negocio a la era digital y manteniéndolo lo más rentable posible en los canales online. Para eso trabajan en reajustar todos los procesos a los canales digitales contando con un equipo de profesionales expertos en tecnología, marketing y negocios.



