Silversea continúa liderando el reinicio de los cruceros de ultra lujo

jueves, 3 de junio de 2021, 12:19 h (CET) Tras el anuncio de los primeros cruceros por Grecia y por las Islas Galápagos a partir de junio, Silversea se convertirá en la primera línea de cruceros de ultra lujo en operar en Alaska este verano, y presentará también sus recorridos totalmente islandeses, gracias a un fuerte interés mostrado por sus huéspedes Silversea Cruises, la primera compañía de cruceros que regresa a los cruceros de ultra lujo con viajes en Grecia y en las Galápagos a partir de junio, ha anunciado nuevos itinerarios para este verano en Alaska e Islandia, a partir de julio de 2021. Con la aprobación de la ley Alaska Tourism Restoration Act de EE. UU., que permite cruceros a Alaska sin paradas obligatorias en Canadá, el Silver Muse reanudará sus cruceros con embarque y desembarque en Seattle a partir del 29 de julio, lo que convierte a Silversea en la primera compañía de cruceros de ultra lujo que opera en Alaska este verano. El Silver Shadow circunnavegará Islandia con la introducción de nuevos itinerarios íntegramente islandeses, regresando al norte de Europa con tres cruceros de 10 días desde Reikiavik a partir del 30 de julio.

"Estamos orgullosos de seguir liderando un regreso seguro al servicio de la industria de cruceros de ultra lujo y elogiamos las iniciativas de Alaska e Islandia por tomar medidas que permitan avanzar en la reanudación segura de todos los viajes", afirma Roberto Martinoli, presidente y director ejecutivo de Silversea. El regreso a la operativa está ganando impulso rápidamente y hemos apreciado una demanda excepcional de viajes en Alaska e Islandia. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a nuestros huéspedes para descubrir experiencias inolvidables a bordo del Silver Muse y del Silver Shadow mientras contribuimos a las economías locales y a las increíbles comunidades que visitamos."

Alaska: la última frontera

Gracias a la aprobación de la ley Alaska Tourism Restoration Act de EE. UU., el Silver Muse zarpará con salida y llegada en Seattle, y será el primer crucero de ultra lujo en visitar Alaska este verano, con una serie de itinerarios variados de 10 y 11 días. Estos cruceros largos permitirán a los huéspedes de Silversea de viajar a algunas de las estructuras de hielo más impresionantes de Alaska, incluido el glaciar Sawyer y el Mendenhall, así como experimentar los extraordinarios paisajes, la vida silvestre y las comunidades remotas del estado, como Ketchikan, Juneau, Wrangell, Skagway y Sitka.

También ponen a disposición una amplia gama de experiencias por un coste adicional en cada escala de Alaska. Destacan las siguientes experiencias: desde Juneau, los huéspedes de Silversea podrán subir a bordo de un helicóptero y experimentar la maravillosa vista del mundialmente famoso glaciar Mendenhall, para luego aterrizar y, con botas especiales para el hielo,caminar a través de esta inmensa estructura, siempre acompañados por un guía turístico que impartirá sus conocimientos sobre los glaciares. Al ofrecer una experiencia alternativa del glaciar Mendenhall, los pasajeros también pueden participar en la búsqueda de ballenas, con una duración de tres horas desde Auke Bay, admirando el vasto glaciar desde la comodidad de un catamarán mientras observan los animales marinos. Un naturalista a bordo explicará el comportamiento y el hábitat de la vida silvestre que los huéspedes pueden encontrar, desde ballenas jorobadas y orcas hasta leones marinos estelares, focas de puerto y águilas calvas. Desde Skagway, los huéspedes pueden subir a un tren antiguo para vivir una aventura exclusiva a través del White Pass de Skagway y la ruta Yukon, y aprender sobre el pasado de la fiebre del oro de Alaska mientras disfrutan de la belleza natural del paisaje.

Islandia: tierra de fuego y hielo

Según la Oficina de Turismo de Islandia, 549.000 cruceristas llegaron a la isla en 2019, lo que indica claramente una creciente demanda. Silversea Cruises, respondiendo a un creciente interés de sus huéspedes, había programado una amplia colección de viajes por Islandia como parte de su propuesta para 2021/2022. Propuesta que ha sido revisada después de la pandemia, con los tres cruceros con salida y llegada en Reykjavik y con escalas en Grundarfjordur, Isafjordur, Siglufjordur, Akureyri, Husavik, Seydisfjordur y en la isla de Heimaey. Circunnavegando una tierra de asombrosa belleza natural y maravillas geológicas a bordo del íntimo y ultra lujoso Silver Shadow de Silversea, los huéspedes de la compañía de cruceros tendrán la oportunidad de asombrarse con volcanes y fiordos esculpidos por glaciares, caminar por campos de lava, presenciar magníficas cascadas y el burbujeo de las aguas termales y mucho más.

Durante los viajes de Silversea a Islandia, los huéspedes podrán disfrutar de inmersivas excursiones en tierra que están incluidas en el precio. Las experiencias más destacadas incluyen un curioso recorrido de media jornada desde Akureyri, durante el cual los viajeros descubrirán los vastos campos de lava de Islandia, las piscinas de agua caliente burbujeante, las fumarolas silbantes, las cascadas impresionantes y las aves de fama internacional; un impresionante tour desde Grundarfjordur con una pequeña embarcación antes de navegar a una isla, famosa por su gran colonia de frailecillos atlánticos que anidan; una aventura en vehículo todo terreno desde Heimaey, en la que los viajeros serán testigos de la espectacular belleza del archipiélago de Vestmannaeyjar y el volcán Eldfell; un inolvidable safari glaciar 4x4 con visita a una cueva de hielo; y un auténtico viaje a la tradición del arenque de Islandia en Siglufjordur con una degustación.

Lujo todo incluido

El Silver Muse y el Silver Shadow se encuentran entre los barcos más espaciosos y lujosos en la mar. Ambos cuentan con suites con vista al mar, un servicio personalizado de mayordomos y una cocina suntuosa que se sirve en varios restaurantes. Para mejorar la experiencia del crucero, se encuentran las comodidades con todo incluido, como vuelos de ida y vuelta en clase Turista; noches de hotel antes y después del crucero, según la programación aérea de Silversea; traslados y manejo de equipaje; vinos y licores premium de cortesía, cafés especiales, agua embotellada, jugos y refrescos servidos en todos los barcos; minibar en la suite abastecido con las preferencias de los huéspedes; un servicio de desayunos, almuerzos y cenas gratuito en la suite las 24 horas del día; propinas a bordo; y Wi-Fi ilimitado y gratuito.

Cruise with confidence

Con la política de reserva flexible de Silversea, los huéspedes que reserven antes del 31 de agosto de 2021 podrán cancelar su crucero hasta 30 días antes de la salida en todos los viajes (excepto World Cruises) hasta el 30 de abril de 2022, sin penalizaciones al elegir un crédito para un futuro crucero. Los detalles completos sobre el programa Cruise with Confidence de Silversea se encuentran publicados en el sitio web de la compañía.

Vacunas obligatorias

Todos los huéspedes y la tripulación tendrán que estar completamente vacunados contra el COVID-19 antes de embarcar en el Silver Muse en Alaska y en el Silver Shadow en Islandia. Esta medida forma parte del protocolo sanitario respaldado por el comité científico de Silversea, que ayudará a salvaguardar la salud y la seguridad de los huéspedes, la tripulación y las comunidades visitadas. Encontrará más información en la página de Silversea. La compañía seguirá trabajando en estrecha colaboración con los organismos locales y las autoridades sanitarias pertinentes para desarrollar sus procedimientos de salud y seguridad, a medida que se emitan nuevas recomendaciones de salud y a medida que evoluciona la situación.

Los nuevos itinerarios de Silversea en Alaska estarán presenten el 7 de junio en el sitio web de la naviera.

Obtener más información sobre la reanudación de la navegación en crucero de Silversea: https://www.silversea.com/information-on-itinerary-changes.html

Leer artículos relacionados en el blog de Silversea: https://discover.silversea.com/category/destinations/alaska/

https://discover.silversea.com/tag/iceland/

Obtener más información sobre los protocolos de salud y seguridad de Silversea: https://www.silversea.com/lp-silversea-hrts-consumer.html

Todos los itinerarios están sujetos a cambios en función de una variedad de factores externos. Consultar https://www.silversea.com/health-and-travel-notice.html para conocer los comunicados sanitarios y las restricciones más recientes relacionadas con viajes en crucero.

https: //www.ferdamalastofa.is/en/recearch-and-statistics/numbers-of-foreign-visitors

Sobre Silversea

Como parte del Grupo Royal Caribbean, Silversea Cruises es reconocida como una innovadora en la industria de cruceros de ultra lujo, que ofrece a los huéspedes comodidades en barcos grandes a bordo de sus barcos íntimos de suites: Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit, Silver Muse y Silver Moon: todos diseñados para ofrecer una atmósfera de convivencia y elegancia informal. Con la inclusión de los barcos de expedición Silver Origin, Silver Explorer y Silver Cloud, los itinerarios de Silversea abarcan los siete continentes y cuentan con cruceros de lujo en todo el mundo por el Mediterráneo, el Caribe, las Galápagos, ambas regiones polares y cientos de destinos fascinantes en el medio. Silversea también espera el lanzamiento de tres nuevos barcos de ultra lujo: Silver Dawn y dos barcos de la clase Evolution.

