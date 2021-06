Feliu Franquesa constata que Sant Cugat ha dejado de ser una ciudad residencial

Sant Cugat del Vallès se ha convertido en un polo de atracción de ocupación El tópico más recurrente que afirma que Sant Cugat del Vallès es una ciudad residencial, en la que los barceloneses sólo vienen a dormir, para luego irse a trabajar a Barcelona, poco a poco va perdiendo fuelle. Así lo indican los datos de las primeras dos décadas de siglo XXI, que constatan que el incremento del número de empresas y de puestos de trabajo, es sustancialmente superior al incremento demográfico de la población. De hecho, aunque en este periodo el crecimiento demográfico de la ciudad vallesana ha aumentado un 63%, pasando de los 55 mil habitantes de 2001, a más de 90 mil de la actualidad; el número de empresas ha crecido un 74%, situándose por encima de las 3 mil empresas, y el número de puestos de trabajos se ha incrementado un 87% en este periodo, situándose en 63.815 asalariados, según datos del consistorio municipal.

"Sant Cugat del Vallés ha dejado de ser una ciudad dormitorio. En los últimos 20 años, coincidiendo con la apertura de los túneles B-30 y la llegada de las grandes tecnológicas, la ciudad se ha convertido en un polo de atracción de talento y empleo de alto valor añadido. Además, existe la paradoja de que Sant Cugat sigue ofreciendo más puestos de trabajo que su población activa, un hecho inédito en toda Cataluña, con unos niveles de ocupación superiores o equivalentes a los de Sabadell o Terrassa", señala Joan Franquesa, socio director de la inmobiliaria santcugatense Feliu Franquesa, que destaca el hecho de que Sant Cugat es una de las ciudades del país con más habitantes con estudios superiores (65,4%), que "la convierten en una ciudad de puestos de trabajo, innovadora y de crecimiento económico".

Necesidad de vivienda

"La necesidad de vivienda asequible ya no sólo es para santcugatenses que no quieren irse de Sant Cugat, sino también para la gente que trabaja en la ciudad y que quiere vivir en Sant Cugat. Es decir, se producen dos vectores de demanda, los que trabajan y quieren vivir cerca de donde trabajan, y los habitantes de Sant Cugat, que a pesar de que muchos de ellos quizás no trabajan en la ciudad, pero no quieren vivir fuera del municipio", afirma Franquesa, que reclama políticas municipales que ayuden a dar respuesta a ambas demandas.

Más sobre Feliu Franquesa

Feliu Franquesa es un centro de Servicios Globales Patrimoniales y especializado en todas las áreas que tienen relación con el mundo inmobiliario. La compañía cuenta con un capital humano formado por agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas y abogados.