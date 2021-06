Aiudo triplica su facturación tras su segunda aceleración en Lanzadera Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 10:34 h (CET) La startup de cuidadores a domicilio, que prevé cerrar 2021 con un volumen de negocio de 10 millones de euros, ha duplicado su equipo durante sus 9 meses en el programa Growth y han comenzado su proceso de internacionalización abriéndose al mercado británico La startup de cuidadores a domicilio, Aiudo, ha concluido su segunda aceleración en Lanzadera con un crecimiento a todos los niveles en los que ha conseguido triplicar su facturación y duplicar su equipo en los 9 meses de duración del programa Growth.

Una situación que los han llevado a estrenar nuevas oficinas en el centro de Valencia donde darán cabida a un equipo de 25 profesionales, además de prestar atención e informar a las familias.

“Volver a Lanzadera nos ha permitido superar con creces los resultados que teníamos planificados”. De hecho, según Daniel Ibiza, CEO de Aiudo, “la empresa que entró no se parece en nada a la empresa que sale: hemos aumentado nuestra cobertura de servicio, intensificado nuestro impacto social y, sobre todo, ampliado nuestros equipos de trabajadores sociales, desarrolladores y auxiliares de ayuda a domicilio”, explica.

Aiudo comenzó su andadura como empresa en el año 2016 como plataforma digital especializada en la selección de cuidadores tanto para el cuidado de ancianos como de personas con dependencia. Asimismo, desde sus orígenes, se destacan por querer contribuir al envejecimiento activo y por su lucha contra la economía sumergida profesionalizando un sector muy maltratado.

Ya en septiembre de 2017 iniciaron su primer proceso de aceleración de la mano de Lanzadera. “Durante la primera aceleración con ellos nos enfocamos más en traccionar y estabilizarnos”, explica el CEO de Aiudo. Sin embargo, “aunque las dos etapas han sido bonitas”, Ibiza confiesa que, si tuviera que elegir, “me quedaría con la segunda etapa donde el reto de profesionalizar, consolidarnos e internacionalizar ha sido una experiencia todavía más enriquecedora”.

Camino de la internacionalización

Para continuar con su expansión, Aiudo ha apostado por abrirse al mercado británico donde ya ha comenzado a comercializar sus servicios en Reino Unido. Un mercado muy diferente al español pero que cuenta con un potencial de servicios “muy grande”.

Entre los objetivo para este 2021, desde Aiudo apuntan a seguir generando empleo de calidad dentro del sector de las empleadas domésticas y a seguir incrementando su plantilla.

Para ello confían en alcanzar los 10 millones de euros de volumen de negocio para este año, incluso antes. “Manteniendo y mejorando la calidad y los estándares de servicio en España y con el crecimiento en UK esperamos lograr este hito antes de que llegue diciembre de 2021”, asegura el CEO de Aiudo.

“Desde Aiudo siempre hemos estado cerca del break even y durante muchos meses hemos sido una empresa sostenible y rentable. Queremos seguir la misma senda que hemos andado con Lanzadera. Hemos realizado muchos cambios que han ayudado a que las familias y cuidadores estén satisfechos”, concluye Ibiza.

