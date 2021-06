Mejora del sector formación en empresas durante el primer semestre y previsiones Comunicae

jueves, 3 de junio de 2021, 10:02 h (CET) Desde Hexagone se espera que la formación en empresa del curso 2021-2022 crezca un 70% respecto a este primer año de pandemia Después de superar el año más complicado para las academias de formación presencial, el sector ve con optimismo el nuevo curso 2021-2022 gracias a los avances de la vacunación y la vuelta a la presencialidad en las empresas.

Los datos recopilados por la consultora de formación para empresas Hexagone (www.hexagone.es), revelan que las empresas aumentarán sus formaciones a los empleados de manera presencial a partir del próximo mes de septiembre.

Al igual que ocurre con los colegios que volverán a los ratios tradicionales después de haber realizado un curso con clases formadas por la mitad de los alumnos, la vuelta al trabajo a partir de septiembre permitirá que las formaciones amplíen sus ratios y se permita volver a impartir clases presenciales. Estas formaciones estarán sujetas a algunas limitaciones de aforos, pero muy superiores a las que se han impartido este último año.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, "Es necesario volver a la posiblidad de las clases presenciales para los trabajadores de empresas. El sector ha vivido la peor crisis de su historia y ha debido adaptarse a la situación a través del aula virtual. Sin embargo muchos clientes que paralizaron la formación nos comparten su deseo de retomar la formación presencial"

Esta realidad coincide con la preferencia por parte del 90% de los trabajadores de recibir formación presencial antes que la formación online.

4 de cada 5 academias de inglés han cerrado

Con la llegada de la pandemia y la limitación de clases presenciales, cientos de academias se vieron obligadas a cerrar.

"Especialmente grave ha sido la situación de grandes centros de formación con espacios grandes, e infraestructuras importantes que mantener. También existen pequeñas academias que ante la imposibilidad de seguir con sus formaciones y por lo tanto de mantener económicamente la viabilidad del negocio han debido cerrar. Las que hemos logrado superar el reto hemos visto cómo nos ha afectado este esfuerzo económicamente a pesar de habernos adaptado a las clases a través de aula virtual. Hemos tenido que ajustar plantillas y hacer ajustes en todos los aspectos".

Más allá de las necesidades del sector y a pesar de la buena adaptación a la tecnología a distancia, según Hexagone, el 80% de los trabajadores desea volver a la formación presencial una vez superada las circunstancias de la pandemia.

Primer semestre bueno pero mejorable

El primer semestre del año ha sido mejor que el último del 2020. La mejoría se debe a la consolidación de la enseñanza y del formato a distancia. A pesar de la pandemia, la formación de los trabajadores es un aspecto de primera importancia en las empresas.

"Ya desde septiembre de 2020 notamos que las empresas a pesar de haber cancelado las formaciones del curso anterior, estaban interesadas en investigar fórmulas para ofrecer formación a sus trabajadores. Sin embargo 3 de cada 5 compañías no tomaba la decisión de comenzar con su plan de formación por culpa de la incertidumbre normativa y en materia de seguridad".

Con la llegada del nuevo año la formación en la empresa volvió a crecer respecto a los datos del 2020 sin embargo aún están muy lejos de las cifras pre pandemia. A medida que el año avanzaba crecían los formatos de formación específica: talleres, workshops específicos, etc.

"Estas micro formaciones específicas han ayudado para poder valorar la seguridad y eficacia de la formación. El resultado ha sido tan positivo que sin duda ayudará a recuperar la formación para el nuevo curso", explica la directora de Hexagone.

Así, con estos datos de crecimiento de la formación especialmente recopilados durante el primer semestre del año, todo apunta a que el nuevo curso que empiece a la vuelta de verano volverá a recuperar el terreno perdido y será clave para el sector de la formación dentro de las empresas.

Desde Hexagone se espera a que la formación en empresa del curso 2021-2022 crezca un 70% respecto a este año de pandemia.

