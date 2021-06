Cursos de FP de peluquería en Academia Colors Emprendedores de Hoy

miércoles, 2 de junio de 2021, 10:00 h (CET)

El mundo de la estética y la belleza es muy competitivo y es por eso que se hace necesario contar con espacios de actualización y de adquisición de nuevos conocimientos que contribuyan a estar al día en una carrera en continua evolución. El sector de la imagen cuenta con una de las academias privadas de formación en estética y peluquería profesional más prestigiosas en Barcelona, la Academia Colors. Este centro garantiza una sólida formación con la oferta demúltiples cursos de FP de peluquería que permiten a los alumnos conocer las técnicas, los materiales, las tendencias así como las mejores marcas e innovaciones en el sector mediante un equipo de profesionales expertos en el área.

Programas de formación 2021 La Academia Colors ya ha abierto las inscripciones para el próximo programa de formación con 7 cursos diferentes. En septiembre se inicia el curso intensivo de peluquería profesional, con una duración de 11 meses (880 horas de clases) y un 80% prácticas de la mano de un equipo de profesionales que acompaña a cada alumno en todo momento. Esta formación se realiza con modelos reales y en un ambiente agradable, totalmente adaptado a la realidad laboral a la que pertenecerán los egresados de la academia. La Academia Colors también ofrece el curso técnico en peluquería, que comprende 1.670 horas.

En la página web del centro se detallan todos los contenidos que serán estudiados durante el curso. El alumno no solo verá todo lo relacionado con peluquería femenina, sino que también recibirá formación en la masculina, además de capítulos teórico-prácticos dedicados a extensiones, recogidos y postizos. Se incluye un módulo de depilación facial, maquillaje y manicura.

También se encuentra abierto el proceso de inscripción para los cursos de estética integral, tatuaje y dibujo, barbería y Make Up Fx. Además, para el mes de julio la Academia Colors realiza un curso de Microblading, una técnica de maquillaje semipermanente muy en tendencia para mejorar, repoblar y embellecer las cejas.

¿Qué es la Academia Colors? Con una experiencia de 10 años, el centro franquiciador como academia profesional de peluquería y estética es un referente del sector en la ciudad y cuenta con una dilatada experiencia en la formación de profesionales de la imagen personal. El método con el que trabajan es la clave diferencial de Academia Colors del resto de centros, ya que unen la teoría y la práctica desde el inicio. A través de los múltiples cursos de formación que ofrece, se ha preparado a los alumnos de manera integral y con los métodos más actuales e innovadores.



